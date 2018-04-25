Парагвай разрывает дипотношения с Венесуэлой

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Власти Парагвая в четверг, 10 января, после вступления Николаса Мадуро в должность президента страны объявили о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Парагвая, сообщает ТАСС.

«Правительство Республики Парагвай… приняло решение разорвать дипломатические отношения с Боливарианской Республикой Венесуэла. Было дано распоряжение закрыть наше посольство и немедленно отозвать наш дипломатический персонал из этой страны», — говорится в документе.

В четверг победитель президентских выборов в Венесуэле Николас Мадуро вступил в должность главы государства. Он принес присягу в венесуэльском Верховном суде, а не в Национальной ассамблее (однопалатном парламенте), которая находится под контролем политических противников президента с декабря 2015 года. На церемонии инаугурации присутствовали лидеры Боливии, Кубы, Никарагуа и Сальвадора.

Выборы президента Венесуэлы состоялись 20 мая. Мадуро набрал почти 6,2 млн голосов избирателей, а его основной соперник Энри Фалькон от оппозиционной партии Прогрессивный авангард — 1,9 млн. К участию в голосовании были приглашены более 20,5 млн человек, явка составила 45,99%.

Ранее в этом месяце участники латинооамериканской Группы Лимы, за исключением Мексики, заявили, что считают прошедшие выборы в Венесуэле нелегитимными и призывают политика передать власть парламенту. Соответствующий документ подписали представители Аргентины, Бразилии, Гайаны, Гватемалы, Гондураса, Канады, Колумбии, Коста-Рики, Панамы, Парагвая, Перу, Сент-Люсии и Чили.

Как сообщалось, в 2016 году Парагвай замораживал отношения с Венесуэлой из-за резких высказываний Мадуро.

korrespondent.net