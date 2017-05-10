Парк «Вингис» обновляется

В излучине реки Нярис на площади в 160 гектаров расположился парк «Вингис». В XV–XVI веках эта территория принадлежала Радзивиллам, затем – епископу Игнатию Масальскому, еще позднее – вильнюсскому генерал-губернатору Леонтию Беннигсену, который построил в сосновом бору роскошный летний дворец.

После возрождения Вильнюсского университета в 1919 году на территории бывшего дворцового поместья был заложен ботанический сад. В середине ХХ века сад был уничтожен наводнением и войной. Большая часть восстановленного сада была перенесена в Кайренай.

Парк «Вингис» – излюбленное место пеших и велосипедных прогулок жителей Вильнюса, здесь можно покататься на роликовых коньках. На расположенной в центре парка эстраде проходят концерты и различные мероприятия.

«Парк «Вингис» – уникальное место для города, поэтому необходимо и дальше его обновлять и использовать для отдыха и активного досуга вильнюсцев и гостей столицы», – отметил мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

Возраст большинства деревьев в парке более двух-трех сотен лет, поэтому ежегодно высаживаются молодые деревья. В этом году уже посажено более 2 тысяч новых сосен. К началу летнего сезона обновлено 50 парковых скамеек, установлены указатели, появились указатели с названиями дорожек, новые стенды. Завершено асфальтирование 4 км изношенных асфальтовых дорожек. Юных вильнюсцев ждет обновленная детская зона, а любителей спорта – модернизированные спортивные сооружения. Четвероногих питомцев можно тренировать на новой площадке для выгула собак. Новшество в парке – появление зоны для гриля. Также оборудована новая зона для пикников недалеко от Жверинского пешеходного моста.

Ежегодно парк посещают от 300 до 400 тысяч человек. На подходах к парку планируется оборудовать дополнительные места для парковки автомобилей.

В 2018 году в парке «Вингис» пройдет праздник песен, посвященный столетию Литвы, на который прибудут около 40 тысяч участников из Литвы и из-за рубежа, поэтому планируется реконструировать эстраду парка «Вингис».

Инф. “ЛК”

Метки: N19 (1159) 11 мая, парк Вингис, Ремигиюс Шимашюс