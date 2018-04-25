Парковка в Сантаришкес — проблема

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В столичном микрорайоне Сантаришкес за месяц происходит около десяти тысяч нарушений, связанных с парковкой автомобилей в запрещенных местах.

Здесь находится больница Вильнюсского университета Santaros klinikos, куда съезжается множество пациентов. Несмотря на запретительные знаки, они оставляют автомобили в неположенных местах.

В день так поступают от 300 до 400 водителей. За месяц таких нарушений накапливается до десяти тысяч.

Брошенные в неположенном месте автомобили создают проблемы для служебных машин. Часто в Сантаришкес скорая помощь не может проехать без вмешательства сотрудников дорожной полиции.

По словам директора Santaros klinikos Юстинаса Ивашки, для организации очень важно не только обеспечить высокий уровень медицинского обслуживания пациентов, но и позволить им чувствовать себя комфортно в больнице.

«Необходимость парковки рядом с нашим заведением действительно велика. Мы рады, что спрос на места уже частично удовлетворен, поэтому с нетерпением ждем новых мест», — отметил Ивашка.

Согласно концессионному соглашению, заключенному Министерством здравоохранения с компанией Santaros parkavimo paslauga, к 2019 году рядом с клиникой в Сантаришкес будет создано в общей сложности 2250 новых парковочных мест.

Сотрудники клиники выразили надежду, что посетители оценят изменения, происходящие здесь, и будут с уважением относиться к другим пациентам и медикам, оставляя машины в положенном месте.

Больница Вильнюсского университета Santaros klinikos одна из крупнейших, лидирующих больниц в Литве, а в некоторых сферах услуг — даже в Балтийском регионе. В Santaros klinikos трудятся 5372 работника.

Santaros klinikos занимает лидирующее место среди стран Балтии и Восточной Европы в области детской сердечной хирургии, трансплантации сосудов и сердца, имплантации механических клапанов сердца.

Информация BNS, литовских СМИ