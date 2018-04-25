Парламент Британии отказался переносить Brexit

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Члены Палаты общин парламента Великобритании отказались поддержать инициативу, призывающую правительство страны договориться с ЕС о переносе сроков Brexit. Об этом сообщает Sky News.

Парламент провалил голосование за поправку от члена Шотландской национальной партии Иэна Блэкфорда, которая предлагает перенести сроки Brexit минимум на три месяца. Против проголосовали 315 членов парламента, за – 93.

Члены парламента также отвергли поправку Лейбористской партии, которая требовала от правительства провести голосование по Brexit до 27 февраля, а в противном случае – позволить парламенту проголосовать по альтернативным планам.

Консерватор Анна Субри отозвала свою поправку до голосования. Она призывала правительство в течение семи дней опубликовать «самый свежий» отчет о возможных последствиях для бизнеса и торговой сферы от Brexit без соглашения с Брюсселем.

Эти три поправки к техническому документу, представленному ранее в парламент премьер-министром Терезой Мэй, выбрал для голосования спикер Палаты общин Джон Беркоу.

Такие поправки в случае принятия не обязывали бы британское правительство к конкретным действиям, однако они отражают позицию членов парламента по ситуации с Brexit.

Парламент в ходе голосования отверг и сам технический документ, который должен был подтвердить, что члены парламента все еще придерживаются курса, который сами обозначили в конце января. Против документа проголосовали 303 члена парламента, за – 258.

Британские СМИ называют голосование парламента «ударом по авторитету» и поражением Мэй.

Напомним, дедлайн Великобритании по выходу из состава Европейского Союза назначен на 29 марта.

Ранее сообщалось, что темпы роста британской экономики в последние три месяца 2018 года были самыми низкими за последние шесть лет. Такое замедление было зафиксировано на фоне опасений, связанных с Brexit.

korrespondent.net