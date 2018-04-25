Парламент Британии проголосовал против нового референдума о Brexit

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Парламент Великобритании большинством голосом отклонил поправку, предлагавшую провести второй референдум по вопросу о Brexit. Об этом сообщает Интерфакс в четверг, 14 марта.

Отмечается, что за поправку, предлагавшую продлить действие статьи 50 Лиссабонского договора, чтобы провести еще один референдум, поддержали лишь 85 депутатов Палаты общин, а 334 выступили против.

Согласно замыслу авторов отклоненной поправки, на референдуме британцам предлагалось бы проголосовать, выходить ли из Евросоюза на условиях, которые согласует парламент, либо не выходить.

Речь идет о поправке к предложению премьера Великобритании Терезы Мэй, по которому парламент проголосует позже в четверг. Глава правительства просит парламент определить, следует ли просить у ЕС переноса срока выхода Великобритании из ЕС на 30 июня 2019 года.

Накануне, 12 марта, члены Палаты общин не одобрили соглашение о Brexit, которое было достигнуто премьер-министром Терезой Мэй. А 13 марта британский парламент проголосовал против жесткого варианта Brexit.

korrespondent.net