Парламент Британии выступил против жесткого Brexit

Парламент Великобритании поддержал поправку к правительственному законопроекту, что препятствует реализации выхода страны из ЕС (Brexit) без соглашения при любых обстоятельствах. Об этом в среду, 13 марта, сообщает Reuters.
По данным издания, предложение поддержали 312 парламентариев, а против голосовали — 308.
Отметим, что эта поправка была внесена депутатом от Консервативной партии Кэролайн Спелман.
Как ожидается, после отклонения предложения по выходу без соглашения, парламентарии в четверг проголосуют за отсрочку Brexit, продлив его по статье 50 — правовым механизмом, который позволяет выйти Великобритании из ЕС.
Ранее Евросоюз заявил, что ему нужно «убедительное обоснование», прежде чем он согласиться на хоть какую-то отсрочку.
Напомним, Британцы на референдуме в июне 2016 года отдали 51,89% голосов за выход страны из ЕС против 48,11% голосов противников этого.
В соответствии со статьей 50 устава ЕС, Великобритания выйдет из ЕС 29 марта 2019 года. Выход из ЕС через 16 дней пока остается позицией Великобритании по умолчанию в соответствии с законодательством.