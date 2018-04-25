Парламент Британии выступил против жесткого Brexit

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Парламент Великобритании поддержал поправку к правительственному законопроекту, что препятствует реализации выхода страны из ЕС (Brexit) без соглашения при любых обстоятельствах. Об этом в среду, 13 марта, сообщает Reuters.

По данным издания, предложение поддержали 312 парламентариев, а против голосовали — 308.

Отметим, что эта поправка была внесена депутатом от Консервативной партии Кэролайн Спелман.

Как ожидается, после отклонения предложения по выходу без соглашения, парламентарии в четверг проголосуют за отсрочку Brexit, продлив его по статье 50 — правовым механизмом, который позволяет выйти Великобритании из ЕС.

Ранее Евросоюз заявил, что ему нужно «убедительное обоснование», прежде чем он согласиться на хоть какую-то отсрочку.

Напомним, Британцы на референдуме в июне 2016 года отдали 51,89% голосов за выход страны из ЕС против 48,11% голосов противников этого.

В соответствии со статьей 50 устава ЕС, Великобритания выйдет из ЕС 29 марта 2019 года. Выход из ЕС через 16 дней пока остается позицией Великобритании по умолчанию в соответствии с законодательством.

korrespondent.net