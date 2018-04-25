Парламент Египта поддержал продление президентства ас-Сиси до 2034 года

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Парламент Египта утвердил в первом чтении пакет поправок к конституции, позволяющий президенту Абд аль-Фаттаху ас-Сиси оставаться у власти до 2034 года. Поправки предусматривают также воссоздание верхней палаты парламента.

После рассмотрения комиссиями проект должен быть утвержден во втором и третьем чтениях. Учитывая поддержку более чем двух третей депутатов, это станет формальностью. Затем поправки вынесут на всенародный референдум.

Президентские полномочия в Египте ограничены двумя четырехлетними каденциями. Ас-Сиси должен был покинуть свой пост в 2022 году. Поправки увеличивают каденцию до шести лет, начиная отсчет с 2022 года.

Отметим, что в 2017 году, отвечая на вопрос о возможном продлении президентского срока, ас-Сиси заявил, что выступает против внесения поправок в конституцию. При этом он отметил, что право на это есть и у парламента, а народ должен будет одобрить изменения. «Я вмешиваться в это не собираюсь», — сказал он.

korrespondent.net