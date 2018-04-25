Парламент Индии вновь признал развод через «тройной талак» уголовным преступлением

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Нижняя палата парламента Индии Лок Сабха вновь признала уголовным преступлением практику мусульманского развода через «тройной талак». Такое решение было принято 27 декабря абсолютным большинством голосов парламентариев — 245 против 11, сообщает местный телеканал NDTV.

Слово «талак» в переводе с арабского означает «развод», и мусульманин, сказав жене это слово трижды, может считать себя свободным, а жена должна уйти из его дома. При этом, по данным местных СМИ, в последние годы в среде индийских мусульман появилась мода на «тройной талак» с использованием современных технологий — многие стали просто присылать женам SMS с трижды повторенным словом «талак», либо отправлять такие послания через социальную сеть Facebook или мессенджер WhatsApp, передает ТАСС.

Местные мусульманки неоднократно жаловались в судебные инстанции, требуя отменить практику такого развода. В июне 2016 года запрета «тройного талака» потребовало Движение мусульманок Индии (Bharatiya Muslim Mahila Andolan), собрав в поддержку более 50 тысяч подписей.

В августе 2017 года Верховный суд Индии признал развод через «тройной талак» противоречащим конституции страны и призвал не использовать его, а в декабре прошлого года нижняя палата парламента одобрила законопроект об уголовном наказании за «тройной талак». Однако затем верхняя палата парламента Раджья Сабха не пропустила этот документ — против выступили несколько оппозиционных партий.

В сентябре 2018 года центральное правительство страны решило признать такой развод преступным. Теперь Лок Сабха подтвердила принятое ранее решение. Стронники законопроекта отметили, что в него были внесены поправки, которые требовали его противники, и теперь нет оснований не принять документ.

Дебаты в нижней палате длились около пяти часов, ряд оппозиционных партий демонстративно проигнорировали голосование. В итоге законопроект приняли, и теперь за попытку развода посредством «тройного талака» можно получить до трех лет тюрьмы и штраф.

Более 20 мусульманских стран, в том числе соседние с Индией Пакистан и Бангладеш, запретили эту практику, но индийские мусульмане до сих пор ею пользовались. «Тройной талак» не упоминается в шариате или в Коране, но практика существует уже несколько десятилетий и широко распространена в Саудовской Аравии, где процент разводов довольно высок — в королевстве распадается более чем 50% браков, причем половина из них — у молодоженов, обычно после того, как женщины впервые показывают мужчинам свое лицо.

NEWSru.com