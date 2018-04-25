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Парламент Индии вновь признал развод через «тройной талак» уголовным преступлением

Фото из открытых источников

Нижняя палата парламента Индии Лок Сабха вновь признала уголовным преступлением практику мусульманского развода через «тройной талак». Такое решение было принято 27 декабря абсолютным большинством голосов парламентариев — 245 против 11, сообщает местный телеканал NDTV.

Слово «талак» в переводе с арабского означает «развод», и мусульманин, сказав жене это слово трижды, может считать себя свободным, а жена должна уйти из его дома. При этом, по данным местных СМИ, в последние годы в среде индийских мусульман появилась мода на «тройной талак» с использованием современных технологий — многие стали просто присылать женам SMS с трижды повторенным словом «талак», либо отправлять такие послания через социальную сеть Facebook или мессенджер WhatsApp, передает ТАСС.

Местные мусульманки неоднократно жаловались в судебные инстанции, требуя отменить практику такого развода. В июне 2016 года запрета «тройного талака» потребовало Движение мусульманок Индии (Bharatiya Muslim Mahila Andolan), собрав в поддержку более 50 тысяч подписей.

В августе 2017 года Верховный суд Индии признал развод через «тройной талак» противоречащим конституции страны и призвал не использовать его, а в декабре прошлого года нижняя палата парламента одобрила законопроект об уголовном наказании за «тройной талак». Однако затем верхняя палата парламента Раджья Сабха не пропустила этот документ — против выступили несколько оппозиционных партий.

В сентябре 2018 года центральное правительство страны решило признать такой развод преступным. Теперь Лок Сабха подтвердила принятое ранее решение. Стронники законопроекта отметили, что в него были внесены поправки, которые требовали его противники, и теперь нет оснований не принять документ.

Дебаты в нижней палате длились около пяти часов, ряд оппозиционных партий демонстративно проигнорировали голосование. В итоге законопроект приняли, и теперь за попытку развода посредством «тройного талака» можно получить до трех лет тюрьмы и штраф.

Более 20 мусульманских стран, в том числе соседние с Индией Пакистан и Бангладеш, запретили эту практику, но индийские мусульмане до сих пор ею пользовались. «Тройной талак» не упоминается в шариате или в Коране, но практика существует уже несколько десятилетий и широко распространена в Саудовской Аравии, где процент разводов довольно высок — в королевстве распадается более чем 50% браков, причем половина из них — у молодоженов, обычно после того, как женщины впервые показывают мужчинам свое лицо.

NEWSru.com

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