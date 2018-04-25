Парламент Израиля разрешил экспорт медицинской марихуаны

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Кнессет за сутки до самороспуска одобрил законопроект, разрешающий экспорт медицинской марихуаны, передает «Интерфакс». Теперь, отмечает газета The Times of Israel, окончательное слово за правительством, и в случае положительного решения кабинета экспорт каннабиса из Израиля может начаться не ранее, чем через шесть месяцев. Кнессет принял решение о самороспуске 26 декабря.

По данным газеты, законопроект, регулирующий порядок экспорта медицинской марихуаны, поддерживают ряд ключевых министров. «Израиль прекрасно готов к тому, чтобы выйти на мировой рынок медицинской марихуаны, который через пять лет, как ожидается, вырастет до 33 млрд долларов», — приводит газета слова исполнительного директора израильской компании iCAN, специализирующейся на производстве каннабиса в медицинских целях, Саула Кая.

По прогнозам эксперта, объем израильского экспорта медицинской марихуаны может быстро превысить 1 млрд долларов.

Использование марихуаны в качестве лекарства было разрешено в Израиле в 1993 году. Экспорт медицинской марихуаны сейчас легализован в Нидерландах и Канаде.

Кроме того, на этой неделе Национальная законодательная ассамблея Таиланда разрешила использование, хранение, производство, импорт, экспорт и продажу марихуаны в медицинских целях. Таиланд первым среди государств Юго-Восточной Азии решился на этот шаг.

NEWSru.com