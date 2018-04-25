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Парламент Израиля разрешил экспорт медицинской марихуаны

Фото из открытых источников

Кнессет  за сутки до самороспуска одобрил законопроект, разрешающий экспорт медицинской марихуаны, передает «Интерфакс». Теперь, отмечает газета The Times of Israel, окончательное слово за правительством, и в случае положительного решения кабинета экспорт каннабиса из Израиля может начаться не ранее, чем через шесть месяцев. Кнессет принял решение о самороспуске 26 декабря.

По данным газеты, законопроект, регулирующий порядок экспорта медицинской марихуаны, поддерживают ряд ключевых министров. «Израиль прекрасно готов к тому, чтобы выйти на мировой рынок медицинской марихуаны, который через пять лет, как ожидается, вырастет до 33 млрд долларов», — приводит газета слова исполнительного директора израильской компании iCAN, специализирующейся на производстве каннабиса в медицинских целях, Саула Кая.

По прогнозам эксперта, объем израильского экспорта медицинской марихуаны может быстро превысить 1 млрд долларов.

Использование марихуаны в качестве лекарства было разрешено в Израиле в 1993 году. Экспорт медицинской марихуаны сейчас легализован в Нидерландах и Канаде.

Кроме того, на этой неделе Национальная законодательная ассамблея Таиланда разрешила использование, хранение, производство, импорт, экспорт и продажу марихуаны в медицинских целях. Таиланд первым среди государств Юго-Восточной Азии решился на этот шаг.

NEWSru.com

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