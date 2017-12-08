Парламент Литвы повысил зарплаты служащим, бюджетникам, политикам

Спустя девять лет сейм Литвы увеличил базовую величину, на основании которой рассчитываются зарплаты бюджетнико, государственных служащих, сотрудников системы внутренних дел, судей и политиков.

В четверг парламент законодательно установил, что в следующем году эта величина составит 132,5 евро – на два евро больше, чем сейчас.

По данным Минфина, чтобы увеличить базовую величину должностного оклада на один евро, из госбюджета нужно выделить более 21 млн. евро.

Сейчас базовая величина должностного оклада составляет 130,5 евро, она не менялась с экономического кризиса 2009 года. До того она составляла 141,9 евро.

BNS

Метки: Литва, Сейм Литвы