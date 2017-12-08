Спустя девять лет сейм Литвы увеличил базовую величину, на основании которой рассчитываются зарплаты бюджетнико, государственных служащих, сотрудников системы внутренних дел, судей и политиков.
В четверг парламент законодательно установил, что в следующем году эта величина составит 132,5 евро – на два евро больше, чем сейчас.
По данным Минфина, чтобы увеличить базовую величину должностного оклада на один евро, из госбюджета нужно выделить более 21 млн. евро.
Сейчас базовая величина должностного оклада составляет 130,5 евро, она не менялась с экономического кризиса 2009 года. До того она составляла 141,9 евро.
BNS
Метки: Литва, Сейм Литвы
Власть без возможности украсть в потребительском обществе никому не нужна.Если допустить фантастический вариант:коррупция будет невозможна,то начнётся переток самых умных из власти в бизнес.Сформируется новый центр власти,кардинально ломающий систему,делая её ещё хуже,чем она есть сейчас.Все разговоры о борьбе с коррупцией-из серии “пчелы против мёда”.Вот такой абсурд.
Коэффициент, на который умножается базовая величина, для сеймунасов составляет более 20. Плюс доплаты на помощников, бензин, оргтехнику, канцтовары и т.п. (как помнится, без какой-либо отчетности). Плюс премии. Плюс участие в различных МП, лекции, консультации, статьи и т.п.
Так что нищих в стране, конечно, много, но не в Сейме.
Литва превратилась в страну нищих,наркоманов ,алкоголиков и эмигрантов. Весь прогресс за тридцать лет.