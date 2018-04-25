Парламент Македонии одобрил переименование страны

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Депутаты Собрания (парламента) Македонии проголосовали за изменение названия республики. Данное решение было принято в пятницу в ходе 75-го заседания парламента, передает «Интерфакс».

«По итогам голосования законопроект о конституционных изменениях, за который проголосовали 81 из 120 депутатов, считается принятым», — объявил глава парламента Талат Джафери.

Теперь эта страна будет наименоваться «Республика Северная Македония». В текст основного закона также внесены положения об уважении «суверенитета, территориальной целостности и политической независимости соседних стран». Кроме того, в конституции декларируется стремление Скопье заботиться о культурных, экономических и социальных правах членов македонского народа и всех граждан за рубежом без вмешательства в суверенные права других государств.

Ситуация вокруг названия этой бывшей югославской республики препятствовала вступлению Македонии в ЕС и НАТО. Против названия Республика Македония категорически выступала Греция, одна из областей которой также называется Македонией. В силу этого после распада Социалистической Федеративной Республики Югославии Македония была принята в ООН под названием Бывшая югославская республика Македония, а на греческих картах она называлась Скопия — по названию столицы страны Скопье.

Теперь аналогичное голосование по данному соглашению должно состояться в парламенте Греции.

NEWSru.com

Македония Фото: Стоп-кадр видео

euronews (на русском)/ youtube.com