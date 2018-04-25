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Парламент Словакии отклонил миграционный пакт ООН, поскольку он, по мнению депутатов, расходится с государственной политикой по миграции и безопасности. Об этом в четверг, 29 ноября, сообщает AP.

«Словакия может вскоре пополнить список стран, которые отклонили миграционный пакт ООН, что должно стимулировать международный подход к безопасной и упорядоченной миграции», — говорится в сообщении.

Указано, что в поддержку миграционного пакта ООН проголосовали 15 депутатов словацкого парламента, а 90 — были против.

Как сообщается, высший законодательный орган Словакии также призвал правительство отклонить миграционный пакт ООН.

Ожидается, что на следующей неделе в правительстве, вероятно, будет принято окончательное решение по этому вопросу. Премьер-министр Петер Пеллегрини намекнул, что его правительство не будет одобрять этот пакт.

Также Пеллегрини выразил опасения, что украинцы начнут мигрировать в Словакию.

Как известно, Австрия, Венгрия, Израиль, Польша, Швейцария и Австралия не поддерживают миграционный пакт ООН и заявили, что не поедут на саммит, который пройдет с 10 по 11 декабря в марокканском городе Марракеш, для его формального одобрения.

korrespondent.net

Автор: Vityavo — собственная работа, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19505626