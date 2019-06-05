Парламент Украины отказался рассматривать законы об импичменте президента

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Верховная Рада не включила в повестку дня сессии два законопроекта: об особой процедуре отстранения президента Украины от должности (импичмент) (№10340) и депутатского проекта закона об импичменте президента (№10340-10), за которые проголосовали лишь 110 депутатов из 317 зарегистрированных народных избранников.

В пояснительной записке к документу говорится: в случае принятия законопроекта процедура импичмента инициируется большинством народных депутатов от состава Верховной рады, интересы главы государства в процессе будут представлять его защитники, а факт государственной измены со стороны лидера поручено зафиксировать специальной временной следственной комиссии, отмечает ТАСС.

Также депутаты не включили в повестку дня сессии президентский законопроект о внесении изменений в закон «О выборах народных депутатов Украины», касающийся обеспечения избирательных прав военнослужащих (№10356).

Напомним, что 29 мая Зеленский передал в Верховную Раду проект закона о процедуре отстранения главы государства, который обещал принять еще до избрания.

Во время президентской кампании он утверждал: его основным принципом является равенство, и первое , что он сделает, придя к власти – примет закон о снятии депутатской и президентской неприкосновенности.

NEWSru.com.il