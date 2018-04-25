Парламент Великобритании повторно проголосует по сделке о Brexit 13 февраля

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила депутатам из правящей Консервативной партии, что повторное голосование по соглашению об условиях Brexit пройдет в парламенте 13 февраля. Об этом 28 января сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News.

Глава британского правительства обсудила с парламентариями запланированное на 29 января голосование в Палате общин по ряду поправок к Биллю о выходе Соединенного Королевства из состава Евросоюза. Мэй призвала консерваторов поддержать поправку Грэма Брейди, главы Комитета 1922, объединяющего рядовых членов тори в парламенте. Он предложил исключить из соглашения о Brexit такое понятие, как «бэкстоп» (режим пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit — прим. ТАСС). Этот шаг должен помочь оказать давление на Брюссель, чтобы достичь «альтернативной договоренности», которая станет гарантией недопущения появления жесткой границы на острове Ирландия.

Референдум по вопросу о дальнейшем членстве Британии в Евросоюзе состоялся 23 июня 2016 года. Победу на нем с результатом 51,9% одержали сторонники Brexit. Его результатом должен стать официальный выход Великобритании из ЕС 29 марта нынешнего года. Палата общин британского парламента 15 января отвергла соглашение с ЕС об условиях Brexit.

belta.by

Автор: UK government — https://civilservicelocal.blog.gov.uk/2015/02/26/learning-about-the-workings-of-parliament/, OGL 3, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61682470