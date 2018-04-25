Парламент Великобритании проголосует по Brexit 11 декабря

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В британской Палате общин 11 декабря состоится голосование по соглашению о выходе Великобритании из Евросоюза, ранее утвержденному главами 27 стран ЕС.

Представители государств Евросоюза единогласно одобрили проект договора, а также декларацию об отношениях сторон.

Несколькими неделями ранее черновой вариант соглашения одобрила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

При этом существуют серьезные опасения о том, что британский парламент проголосует против утверждения соглашения.

Соглашение стало результатом переговоров, которые вели делегации Великобритании и ЕС в Брюсселе в последний месяц. Ключевыми вопросами стали статус британцев в ЕС и граждан ЕС в Великобритании, доступ к рабочей силе, промышленные стандарты, членство в Европейском инвестиционном банке, граница с Ирландией, таможенные тарифы и зоны покрытия мобильных телефонов.

В качестве даты выхода Великобритании из ЕС определено 29 марта 2019 года.

NEWSru.co.il