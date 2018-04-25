Парламентарии Литвы и Польши намерены договориться о дате проведения ассамблеи

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Парламентарии Литвы и Польши на встрече в Вильнюсе во вторник планируют договориться о дате сессии межпарламентской ассамблеи. Сессия ассамблеи должна состояться в Варшаве после десятилетнего перерыва.

«Состоится еще одна подготовительная встречи по темам польской стороны, мы их выделим, и уже должны будем встретиться в Варшаве. Предварительная дата назначена, но мы завтра хотим еще заручиться на сто процентов», — сказал BNS вице-спикер сейма Литвы Арвидас Някрошюс.

По его словам, дата сессии Парламентской ассамблеи сейма Литвы и сейма и сената Польши должна быть объявлена во вторник.

Последний раз заседание ассамблеи состоялось 11 мая 2009 года.

Проблемы польского национального меньшинства Литвы омрачали отношения Литвы и Польши, однако в последнее время Варшава смягчила тон в этом вопросе, страны обменялись визитами на высоком уровне.

BNS