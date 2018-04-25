Парламентарии решили продлить осеннюю сессию

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Вместо завершения осенней сессии Сейма на этой неделе парламентарии решили продлить её. Решение о продлении сессии до 12 января следующего года было принято в четверг.

Пленарные заседания запланированы на 11 и 12 января. Планируется, что тогда принесут присягу три новоназначенных министра.

Согласно Конституции, осенняя сессия Сейма начинается 10 сентября и заканчивается 23 декабря.

Если бы сессия не была продлена, то парламентарии должны были бы собраться на пленарное заседание в воскресенье, 23 декабря.

BNS