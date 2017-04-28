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Парламентарию Г.Стяпонавичюсу предъявлены подозрения по делу о политической коррупции

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 04 28, 14:00   |   Комментариев: 0

Члену Сейма Гинтарасу Стяпонавичюсу предъявлены подозрения по делу о политической коррупции – подтверждение этому агентство BNS получило от Службы специальных расследований (ССР) и секретариата Движения либералов.

“Вчера Г.Стяпонавичюс был опрошен в качестве подозреваемого”, – сообщила BNS в пятницу пресс-атташе ССР Рената Эндрюжите. Характер подозрений пока не указывается.

“Нас проинформировали о том, что Г.Стяпонавичюсу официально предъявлены обвинения”, – указали BNS в секретариате партии.

BNS

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