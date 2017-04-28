Члену Сейма Гинтарасу Стяпонавичюсу предъявлены подозрения по делу о политической коррупции – подтверждение этому агентство BNS получило от Службы специальных расследований (ССР) и секретариата Движения либералов.
“Вчера Г.Стяпонавичюс был опрошен в качестве подозреваемого”, – сообщила BNS в пятницу пресс-атташе ССР Рената Эндрюжите. Характер подозрений пока не указывается.
“Нас проинформировали о том, что Г.Стяпонавичюсу официально предъявлены обвинения”, – указали BNS в секретариате партии.
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