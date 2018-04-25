Парламентская ассамблея Литвы и Польши состоится 11–12 февраля — договорились в среду политику двух стран, встретившиеся в Вильнюсе.
«У нас была встреча с польскими представителями, и было решено, что 11-12 февраля организуем Ассамблею в Варшаве», – сообщил BNS заместитель председателя сейма Литвы Арвидас Някрошюс.
Заседание состоится в Варшаве после десятилетнего перерыва – деятельность Ассамблеи была прервана, когда отношения литовцев и поляков были омрачены разногласиями, связанными с разной трактовкой положения национальных меньшинств, однако в последнее время связи возобновились.
По словам А. Някрошюса, на заседании Ассамблеи планируется оценить прогресс в реализации подписанного 25 лет назад договора о дружественных отношениях.
Среди не решенных вопросов, вице-спикер упомянул не принятые законы о национальных меньшинствах, о написании имен и фамилий, названий улиц на языке меньшинства.
Последний раз заседание Литовско-польской Парламентской Ассамблеи проводилось 11 мая 2009 года.
Проблемы польского национального меньшинства в Литве омрачали двухсторонние отношения, однако в последнее время Варшава смягчила тон в этом вопросе, два государства обменялись визитами высокого уровня.
BNS
Автор фото: Szczebrzeszynski — Ссылка