🔊 Воспроизвести

Парламентская ассамблея Литвы и Польши состоится 11–12 февраля — договорились в среду политику двух стран, встретившиеся в Вильнюсе.

«У нас была встреча с польскими представителями, и было решено, что 11-12 февраля организуем Ассамблею в Варшаве», – сообщил BNS заместитель председателя сейма Литвы Арвидас Някрошюс.

Заседание состоится в Варшаве после десятилетнего перерыва – деятельность Ассамблеи была прервана, когда отношения литовцев и поляков были омрачены разногласиями, связанными с разной трактовкой положения национальных меньшинств, однако в последнее время связи возобновились.

По словам А. Някрошюса, на заседании Ассамблеи планируется оценить прогресс в реализации подписанного 25 лет назад договора о дружественных отношениях.

Среди не решенных вопросов, вице-спикер упомянул не принятые законы о национальных меньшинствах, о написании имен и фамилий, названий улиц на языке меньшинства.

Последний раз заседание Литовско-польской Парламентской Ассамблеи проводилось 11 мая 2009 года.

Проблемы польского национального меньшинства в Литве омрачали двухсторонние отношения, однако в последнее время Варшава смягчила тон в этом вопросе, два государства обменялись визитами высокого уровня.

BNS

Автор фото: Szczebrzeszynski — Ссылка