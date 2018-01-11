Парламентская комиссия по расследованию по ЛРТВ – крайняя мера, говорит литовский премьер

Финансовую и хозяйственную деятельность Литовского радио и телевидения (ЛРТВ) должны проверять соответствующие государственные органы, а не парламентская комиссия, парламентское расследование – это крайняя мера, говорит премьер Саулюс Сквярнялис.

“Думаю, что такая комиссия сейма была бы крайней мерой. Если другие органы не смогли бы – хотя это тоже невозможно, они должны быть способны выполнять свою работу – выполнять свои функции, тогда, возможно, это могло бы быть”, – сказал глава правительства радиостанции Ziniu radijas в четверг.

“На мой взгляд, сейм – это не тот орган, которые должен дублировать или перенимать функции других ведомств, которые являются ответственными: общественные закупки – если возникают вопросы, то отвечает за это Служба конкурсных закупок, налоговые вопросы – есть налоговая инспекция, сам аудит, использование средств или (его) эффективность – в конце концов есть Госконтроль”, – назвал премьер ответственные ведомства.

С другой стороны, подчеркнул он, на поднятые парламентариями вопросы должны быть даны ответы, но есть другие формы и пути получения ответов.

“Подняты действительно острые вопросы. Мы можем притвориться и не видеть, что проблемы нет, но проблема есть. Речь идет о действительно впечатляющих суммах госбюджета, которые использует общественная вещательная компания. Естественно, что и общество, и политики хотят получить эти ответы”, – сказал С. Сквярнялис.

По его словам, нынешняя ситуация не сложилась бы, если бы совет ЛРТВ сразу предоставил сейму все данные.

Совет ЛРТВ поначалу отказался предоставить сейму конкретные данные, ссылаясь на коммерческую тайну и конфиденциальность договоров с создающими программы продюсерами и компаниями. Впоследствии с согласия продюсеров часть данных была предоставлена.

Парламентарии, которые формулируют вопросы к ЛРТВ, утверждают, что их интересует исключительно финансовая и административная ситуация национальной вещательной компании и прозрачность деятельности ЛРТВ, как финансируемого из бюджета общественного учреждения. Критики называют вопросы членов сейма давлением на ЛРТВ.

BNS

Метки: Литва