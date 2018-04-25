Партия Эрдогана набрала 42,56% голосов на выборах в парламент

Партия справедливости и развития (ПСР), которую возглавляет президент Турции Тайип Эрдоган, набрала 42,56% голосов на парламентских выборах, которые прошли 24 июня в Турции. Такие окончательные данные представила в среду Высшая избирательная комиссия (ВИК) Турции.

Основная оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) набрала на выборах 22,65%, прокурдская Партия демократии народов (ПДН) заручилась поддержкой 11,7% избирателей, Партия националистического движения (ПНД) получила 11,1%, а «Хорошая партия» — 9,96% голосов, передает ТАСС.

Ранее в среду председатель ВИК Сади Гювен напомнил, что 4 июля завершится срок рассмотрения жалоб по нарушениям избирательного кодекса в день досрочных выборов президента и парламента Турции.

«Если сегодня поступят жалобы, то Центризбирком рассмотрит и их. В случае если успеем рассмотреть все жалобы и не возникнет какой-либо экстренной ситуации, то планируем огласить окончательные итоги голосования уже к 17:00. Окончательные итоги выборов будут опубликованы и в официальном вестнике правительства Турции — Resmi Gazete», — сообщил глава Центризбиркома.

По словам Гювена, ВИК уже рассмотрел жалобы, поступившие из 13 провинций страны, сообщает Anadolu Agency.

Напомним, в Турции 24 июня прошли президентские и парламентские выборы. Действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган по итогам подсчета 100 процентов бюллетеней набрал большинство голосов избирателей на президентских выборах.

За Эрдогана было подано 52,59% (26,33 млн) голосов. Таким образом, Эрдоган может исполнять обязанности президента второй срок подряд.

Основной оппонент президента Мухаррем Индже — кандидат от Республиканской народной партии — набрал около 30,64%, то есть 15,34 млн голосов.

Президента Турции поздравили с победой президент РФ Владимир Путин, президент США Дональд Трамп, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, премьер-министр Греции Алексис Ципрас и ряд других мировых лидеров.

Общенациональное голосование 24 июня изменило форму государственного правления в стране, превратив Турцию из парламентской в президентскую республику. Президент назначает вице-президентов и министров.

Согласно новой редакции конституции Турции, выборы президента и парламента отныне будут проводиться раз в пять лет в один и тот же день. Одно и то же лицо сможет занять пост президента не более двух раз.

Однако если в ходе второго срока президентства парламент примет решение о проведении досрочных выборов, действующий глава государства сможет баллотироваться еще на один срок. Если по какой-либо причине кресло президента Турции освобождается, а до выборов остался год или менее, то спустя 60 дней после освобождения поста главы государства в первое воскресенье проводятся парламентские и президентские выборы.

Число депутатов в парламенте 27-го созыва увеличивается с 550 до 600. Возрастной порог для участия в парламентских выборах понижен с 25 до 18 лет.

NEWSru.com