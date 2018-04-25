Партия Эрдогана открывает сеть субсидированных магазинов

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В Анкаре и Стамбуле открылись в последние дни палатки, в которых за полцены можно приобрести помидоры, лук и перец. Как пишет газета «Аш-Шарк аль-Аусат», перед магазинами выстроились длинные очереди.

Инициатива открытия палаток принадлежит правящей Партии справедливости и развития и призвана снизить недовольство населения накануне выборов в местные органы власти. Сторонники президента Реджепа Тайипа Эрдогана отмечают снижение популярности партии.

Одной из причин этого стал рост цен на сельскохозяйственную продукцию, составивший в январе 31%. Помимо инфляции и роста транспортных расходов причиной этого стали и зимние бури на юге Турции – в главном сельскохозяйственном регионе страны.

На данный момент открыты 50 магазинов, причем все они находятся в двух крупнейших городах Турции. Продают в них не больше трех килограмм в одни руки. В дальнейшем, помимо помидоров, лука и перца, в них будут продавать рис и бытовую химию.

NEWSru.com.il