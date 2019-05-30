Партия Саакашвили будет баллотироваться в Верховную Раду

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«Движение новых сил», которым руководит экс-губернатор Одесской области Михаила Саакашвили, будет участвовать в досрочных выборах в Верховную Раду. Об этом сообщил в среду, 29 мая, бывший заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе, один из лидеров партии, в интервью изданию «Апостроф».

«Мы имеем легитимное право на свободное участие в выборах…. Мы как партия пойдем на эти выборы и будем отстаивать ту философию и проекты, которые мы хотим осуществить как политическая сила», – цитирует Сакварелидзе сайт телеканала «112 Украина». Соратник Саакашвили добавил, что партия поддерживает решение Владимира Зеленского о проведение досрочных парламентских выборов: «Та Верховная Рада уже четыре года нелегитимна».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский распустил Верховную раду, назначил дату досрочных парламентских выборов и вернул Саакашвили украинское гражданство.

NEWSru.com.il