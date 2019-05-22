ПАРТИЯ ЗЕЛЕНЫХ ЛИТВЫ

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Давайте восстановим европейскую мечту!

Европа сегодня испытывает трудности исторического значения для ее единства, безопасности и демократии. От того, как мы с ними справимся, будет зависеть благополучие каждого из нас. Мы, зеленые, доверяем Европейскому союзу, сильную и процветающую Литву видим только в таком Сообществе вместе со странами Европы, которые руководствуются прогрессивными западными ценностями. Наши приоритеты, представляя Литву в Европейском Парламенте:

ЭКОНОМИКА БЛАГОСОСТОЯНИЯ

Мы будем создавать зеленую экономику, ориентированную на благосостояние, сохраняя природные ресурсы и стремясь к социальной справедливости, привлекая самые эффективные технологии и устойчивые инвестиции, внедряя круговое (безотходное) производство и ответственное потребление, необходимое для обеспечения безопасного и чистого будущего.

ЗЕЛЕНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Мы будем содействовать более эффективному использованию энергии и 100% переход на местные чистые, безопасные и рентабельные возобновляемые источники энергии, которые фактически обеспечат энергетическую безопасность Европы и Литвы, создадут новые зеленые рабочие места и помогут сократить выбросы CO 2 , а также стабилизировать изменение климата.

ЗДОРОВАЯ ПИЩА

Будем стремиться, чтобы экологическая, без генетически модифицированных организмов и здоровая пища была доступна для всех, и на основе европейского сельского хозяйства стала экологически децентрализованным земледелием.

ТОЛЕРАНТНОСТЬ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ЛИЧНОСТИ

Мы будем действовать, чтобы были устранены любые формы дискриминации по половому признаку, убеждениям, сексуальной ориентации, религии или этническому происхождению. Мы будем стремиться к защите личной жизни человека и реальному обеспечению прав человека.

УКРЕПЛЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИДЕИ

Мы поддерживаем процессы интеграции. Путь к экстремизму, ксенофобии и противодействию европейцев должен быть закрыт. Мы будем стремиться к дальнейшему развитию образования и социальных программ, которые позволят путешествовать и делиться практикой, способствующей развитию, укреплению демократии и большему участию в процессе принятия решений.

Центральная избирательная комиссия Литовской Республики