Паспорт – за один день

🔊 Воспроизвести

Начало действовать новое оборудование по производству документов.

После того как постоянно ломающуюся аппаратуру десятилетней давности заменили на новую, жители смогут получать личные документы в особо срочном порядке, т.е. за один рабочий день, сообщило Министерство внутренних дел.

«При использовании нового оборудования с лазерным гравированием личных документов, процесс будет автоматизированным, в связи с этим более быстрым и функциональным. Качество лазерного гравирования позволит воссоздать более яркое изображение лица. Также сократится время вписывания чипов», – говорится в сообщении МВД Литвы.

Новое оборудование взято в аренду за 5,3 млн евро. Договор заключен на 60 месяцев с возможностью продления еще на 24 месяца.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ