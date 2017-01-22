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Пассажиропоток аэропортов Литвы вырос на 13,3%

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 01 20, 16:00   |   Комментариев: 2

В прошлом году аэропорты Литвы обслужили 4,788 млн. пассажиров – на 13,3% больше, чем в 2015 году.

Только в четвертом квартале, по сравнению с октябрем- декабрем 2015 года пассажиропоток вырос на 12,9% до 1,162 млн. пассажиров, сообщил Департамент статистики.

В четвертом квартале на Вильнюсский аэропорт пришлось 79,1% обслуженных в Литве пассажиров, на Каунасский – 15,7%, на Палангский – 5,1%. Больше всего пассажиров прибыло и отбыло в направлении Великобритании.

Аэропорты страны в прошлом году обслужили 14,2 тыс. тонн грузов и почты или на 4,4% меньше, чем за 2015 год. В четвертом квартале, по сравнению с тем же периодом 2015 года, объем грузов и почты сократился на 7% до 3,7 тыс. тонн.

В четвертом квартале самолет литовских и иностранных авиакомпаний приземлялись и взлетали в Литве 12,9 тыс. раз, что на 7,3% больше, чем за тот же период 2015 года.

BNS

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Комментарии читателей (2)
  1. (78.57.202.119) Капитан Немо пишет:
    2017 01 22 at 12:24

    Спасибо эмигрантам, подняли пассажиропоток купив билеты в один конец (one way ticket) и ВВП на душу остающегося населения, а главное – уменьшили безработицу в “процветающей” Литве. Её превосходительство благодарит вас от имени консерваторов и от себя лично

  2. (85.192.169.7) Epifan пишет:
    2017 01 20 at 22:24

    Понятно-ударными темпами на Туманный Альбион отбываем.Дабы успеть,пока они после Брекзита,окончательно калитку для мигрантов не захлопнули.В путь!






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