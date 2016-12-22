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Пассажиропоток в аэропортах Литвы в этом году увеличился на 12,8%

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Пассажиропоток в литовских аэропортах в январе – ноябре этого года был 4,428 млн. человек – на 12,8% больше, чем за такой же период 2015 года.

В ноябре по сравнению с ноябрем 2015 года пассажиропоток в аэропортах страны увеличился на 14%, а по сравнению с октябрем этого года – уменьшился на 19,9% до 356,9 тыс., сообщил Департамент статистики.

Аэропорты страны в этом году обслужили 13 тыс. тонн грузов и почты или на 5,8% меньше, чем за январь-ноябрь прошлого года.

Самолеты литовских и зарубежных авиакомпаний за 11 месяцев совершили посадку и взлет в аэропортах Литвы 48,6 тыс. раз или на 587% больше, чем за такой же период прошлого года.

BNS

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