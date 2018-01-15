Пассажиры израильского авиалайнера, аварийно севшего в Канаде, несколько часов ждали подмогу в салоне из-за мороза на улице

400 пассажиров рейса ELY008 израильской компании “Эль-Аль”, совершившего в воскресенье экстренную посадку на военном аэродроме в Канаде, 12 часов вынуждены были сидеть с салоне приземлившегося самолета из-за мороза на улице, передает NEWSru Israel

Дело происходило в небольшом аэропорту Гуз Бэй города Хаппи Вэлли-Гуз Бэй на северо-востоке Канады. Рейс ELY008 вылетел в Тель-Авив из Международного аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке рано утром в воскресенье, однако экипажу пришлось отклониться от курса и совершить экстренную посадку в Канаде из-за поломки, которая могла привести к возгоранию одного из двигателей. Один из пассажиров уточнил изданию YWN, что во время полета самолет вдруг резко снизился примерно с 9000 метров до 5500.

Между тем 14 января в Хаппи Вэлли-Гуз Бэй температура воздуха опускалась ниже 30 градусов мороза по Цельсию, и, поскольку у пассажиров не было теплой одежды, им рекомендовали не выходить на улицу. Как уточняет сайт The Insider Car News, в числе пассажиров находился заместитель министра образования Израиля Меир Поруш.

Аэропорт Гуз Бэй был открыт во время Второй мировой войны в качестве места для аварийной заправки и дозаправки военно-воздушных судов и не предназначен для приема больших пассажирских самолетов.

Спустя 12 часов ожидания на аэродром Гуз Бэй приземлился лайнер, отправленный компанией “Эль-Аль”, чтобы забрать пассажиров и доставить их в Израиль.

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