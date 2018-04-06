Пасхальное послание Митрополита Виленского и Литовского Иннокентия пастырям, монашествующим и всем чадам Православной Церкви в Литве

Возлюбленные о Господе всечестные пресвитеры и диаконы, досточтимые иноки и инокини, боголюбивые миряне, дорогие братья и сестры!

В великий и радостный день Пасхи Божией, преисполненный особого чувства радости, ныне я вновь обращаюсь к вам с этим жизнеутверждающим приветствием:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

В эту пасхальную ночь мы входим в украшенный чертог Небесного Царя, в котором угото́ван для нас праздничный пир. «Все насладитесь пира веры, все восприими́те богатство благости!» – говорит святитель Иоанн Златоуст.

Нет в мире силы, способной отнять у нас эту пасхальную радость, ибо дарована она нам Тем, Кто победил смерть, даровал нам жизнь, жизнь вечную. С того времени, когда Воскресший Господь обратился к женам мироносицам с приветствием – «Радуйтесь!» (Мф. 28: 9), радость Его славного Воскресения всегда живет в Церкви.

Воскресший Спаситель мира – Глава Церкви; Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство, ибо благоугодно было Богу Отцу, чтобы в Нем обитала, – по слову ап. Павла, всякая полнота (Кол. 1: 18–19). Поэтому, вкушая от пасхальной трапе́зы, причащаясь Тела и Крови Христовых, мы обретаем полноту жизни. Никакое человеческое переживание не может сравниться с тем, что открывает нам Господь в эту светозарную ночь, провозвестницу дня всеобщего воскресения. Тот, кто хоть однажды вкусил пасхальной радости, уже никогда не сможет забыть ее. В свете этой радости меркнут все наши невзгоды, в ней утопают всякое уныние и страх.

То, что совершилось две тысячи лет назад, остается для нас непостижимой тайной. Человеческий ум не может до конца постигнуть всемогущество и премудрость Бога, явленные в чуде Воскресения Христова. Но в храме, особенно в ночь пасхального торжества, мы явственно ощущаем живое присутствие Воскресшего Господа. Апостолы свидетельствовали миру о том, что видели их глаза и что осязали их руки. Однако и мы свидетельствуем о том, что наполняет наши сердца. Мы свидетельствуем о непостижимом присутствии Воскресшего Христа в этом падшем мире, о нетленном свете Его Воскресения, о ни с чем не сравнимой пасхальной радости.

Наша Церковь именуется апостольской, потому что она призвана к постоянному свидетельству о Христе, к постоянному апостольскому служению. И пасхальную радость Господь дает нам не для того, чтобы мы сами наслаждались ею. Он призывает нас делиться этой радостью с людьми, которые нас окружают. Мы должны нести миру весть о Воскресшем Христе, свидетельствуя о своей вере делами любви и милосердия.

Настоящий христианин должен быть скромен, бескорыстен, кроток, смирен, исполнен любви и сострадания к ближним. Не будем забывать людей одиноких, обездоленных и больных. Не будем забывать о детях и молодежи, растя и воспитывая их в вере. Каждый христианин должен примером личной жизни свидетельствовать о спасительном действии милости, правды и силы Божией в его судьбе.

Нам необходимо иметь живую веру во Христа и в Его Воскресение, пребывать в верности Его учению, хранимому и преподаваемому Святой Православной Церковью, неукоснительно следовать воле Божией, ревностно выполнять свои повседневные обязанности, самоотверженно трудиться для блага ближних, вносить молитвой и трудом посильный вклад в дела милосердия, нести свой крест, данный от Бога, с терпением, смирением и преданностью Божественному Промыслу.

С чувством любви поздравляю вас, дорогие отцы, братья и сестры, с праздником Светлого Христова Воскресения! Молитвенно желаю вам, вашим родным и близким пасхальной радости, мира и спасения души! Благодать и милость Божия да пребудут со всеми вами!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Метки: N14 (1206) 5 апреля, религия