Пасхальное Послание Митрополита Виленского и Литовского Иннокентия всем чадам Православной Церкви в Литве

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Возлюбленные о Господе всечестные пресвитеры и диаконы, досточтимые иноки и инокини, боголюбивые миряне, дорогие братья и сестры!

Сердечно приветствую вас в этот великий и спасительный день словами Пасхального гимна:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Вот уже две тысячи лет это пасхальное приветствие передается непрерывно из поколения в поколение, от сердца к сердцу, из уст в уста. Этими словами ангелы встретили жен-мироносиц у Гроба Господня, их произносили апостолы и все ближайшие ученики Христовы. В этих простых и радостных словах выражается вся наша вера. Вслед за апостолами это приветствие пели в иерусалимских горницах и римских катакомбах древние христиане. С этими словами шли на смерть мученики первых веков, они звучали в устах исповедников нашей Церкви XX века. Ими живет и дышит Церковь Христова и поныне!

По Воскресении Своем Иисус Христос воссел одесную Бога и Отца, и туда, в Царство Небесное, Он призывает и всех нас, ибо ради нашего спасения пришел в мир Сын Божий. Ради каждого из нас Он сошел на землю, приняв человеческое естество, пострадал на Кресте, был положен во Гроб, сошел во ад и воскрес из мертвых.

Хотя мы живем в другое время, в новую эпоху, но Христос Воскресший по-прежнему стоит у двери нашего сердца, стучит в нее смиренно и ждет нашего ответа. Если мы сделаем шаг навстречу Воскресшему Спасителю, откроем Ему свое сердце, впустим Его в свою жизнь, то уже ничто, «ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не сможет отлучить нас от любви Божией» (Рим. 8:38–39). Тогда наша жизнь уже навсегда будет связана с Воскресшим Христом.

Пусть же сегодня эта светлая весть о Воскресшем Спасителе соединяется с нашей твердой надеждой на победу правды и света и в нашей личной духовной жизни. Пусть невечерний свет Пасхи Господней освящает наш жизненный путь, помогая преодолевать все трудности, препятствия, искушения и соблазны.

Сегодня мы сталкиваемся со многими духовными вызовами времени: когда черное называют белым, рабство греху именуют свободой, порок рядится в одежды целомудрия, а кощунство возводится в норму. И порою кажется, что ничто уже не способно вразумить нас, ничто не в силах вывести наше общество из этого страшного омрачения нашего сознания и духовного плена. Но Церковь Христова непоколебимо свидетельствует словами Евангелия: «Свет во тьме светит, и тьма не объяла его» (Ин. 1:5).

Каждый из нас проповедует всем образом своей жизни либо о великом животворящем свете правды, добра и красоты, либо о тьме лжи, зла и безобразия. И в силу этого каждый человек привносит в жизнь мира либо надежду, созидание и гармонию, либо отчаяние, разрушение и хаос. Таким образом, нельзя преобразить окружающий мир, не изменившись самому через приобщение Призвавшему нас «из тьмы в чудный Свой свет» (1Пет 2:9).

Верным мерилом духовного света или тьмы, пребывающих в нас, является отношение к ближним. «Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме, – свидетельствует апостол Иоанн Богослов. – Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна» (1Ин 2:9,10). Только любовь к ближним – искренняя, жертвенная, деятельная – делает нас «чадами света» (Еф 5:8) и «сынами воскресения», которые «умереть уже не могут, ибо они равны Ангелам» (Лк 20:36). Радуясь о Христе Воскресшем, верующее сердце исполняется готовности противостоять греху и пороку, злобе и ненависти. И пусть трудности не останавливают нас, помните слова нашего Господа: «Мужайтесь: Я победил мир» (Ин. 16:33). Пусть победа Сына Божия над смертью и силами зла укрепит вcех нас в следовании заповедям Господним, в любви к ближним.

Поэтому не будем забывать людей одиноких, обездоленных и больных. Не будем забывать о детях и современной молодежи. Будем для них примером христианской любви и жертвенности. Будем нести свет любви всем окружающим нас людям. А Православная Церковь всегда будет напоминать о таких вечных ценностях.

Сердечно поздравляю вас, дорогие отцы, братья и сестры, с праздником Светлого Христова Воскресения! Молитвенно желаю вам, вашим родным и близким пасхальной радости, мира и спасения души! Благодать и милость Божия да пребудут со всеми вами!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!