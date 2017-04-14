Пасхальное послание митрополита Виленского и Литовского Иннокентия

Пасхальное послание митрополита Виленского и Литовского Иннокентия

пастырям, монашествующим и всем чадам Православной Церкви в Литве

Возлюбленные о Господе всечестные пресвитеры и диаконы, досточтимые иноки и инокини, боголюбивые миряне, дорогие братья и сестры!

Христос воскресе!

С любовью о Христе Воскресшем от всей души поздравляю вас с величайшим праздником – Светлым Христовым Воскресением! Пусть пасхальная радость снова наполнит ваши души и сердца, а ваши мысли и чувства вновь озарятся неземным светом Пасхи Христовой.

Этот свет чудесным, духовным образом осветил ветхозаветный мир, пребывавший во тьме и сени смертной. Этот свет стал путеводной звездой для тех, кто пожелал изменить себя, свою жизнь и пойти вслед за Господом нашим Иисусом Христом, взяв на себя Его Крест.

Воскресение Христово преобразило апостолов – учеников Господа. Их сомнения и даже неверие сменились непоколебимой верой, страх – уверенностью и мужеством, недоумение – не знающей сомнений надеждой. Эту веру, мужество, надежду апостолы пронесли через всю свою жизнь. Они явили миру преображающий свет Христовой любви, которая изменила мир, и он уже никогда не будет прежним, ибо в нем родился и воскрес наш Господь!

Этот свет способен преобразить и нас, живущих в начале третьего тысячелетия по Рождестве Христовом, если мы имеем веру и стремимся изменить свою жизнь к лучшему, исполняя заповеди Господа.

Пасхой Христовой мы всякий раз как бы открываем новый период в своей жизни. Воскресший Христос обновляет нас и дарует нам новые силы для совершения всех наших добрых, благих дел – больших и малых. И смысл этих дел — в любви, без которой мы, по слову св. апостола Павла, есть ничто: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, – то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы» (I Кор. 13,1-3). Только стремясь к этому, с любовью относясь друг к другу, мы можем стать подлинными чадами Божиими, учениками Самого Господа Иисуса Христа.

И в эту пасхальную ночь, когда ликуют небеса и радуется земля, давайте, дорогие отцы, братья и сестры, зададим себе вопрос: а в какой мере мы стяжали эту любовь, о которой говорит апостол и величайший пример которой явил нам Сам Господь Своими жертвенной смертью и воскресением? Способны ли мы творить добро, не думая о вознаграждении? Способны ли мы делать это так, чтобы наша левая рука не ведала, что делает правая? Способны ли поступиться чем-то своим ради блага нашего ближнего? Накормили ли мы алчущего, напоили ли жаждущего, посетили ли болящего? Именно на эти вопросы предстоит всем нам дать ответ на Страшном суде Христовом.

Господь дал нам все необходимое, чтобы мы в течение всей своей жизни духовно возрастали и совершенствовались в любви Христовой. Он дал нам возможность соединения с Ним в Таинстве Причастия. Посещая церковь, обращаясь к Нему в молитвах, соблюдая посты, мы учимся этой любви, наполняемся ею, чтобы потом дарить ее своим ближним и соблюдать Божьи заповеди.

Святитель-исповедник Тихон, Патриарх Московский, 100-летие со дня избрания которого на патриарший Престол мы празднуем в этом году, говорит: “Счастье, блаженство наше заключается в соблюдении нами Слова Божия, в воспитании в наших детях заветов Господних”. Созидание православной семьи, воспитание детей и молодежи в духе заветов Евангелия, нелегкий труд окормления находящихся в больницах, сиротских приютах, домах для престарелых, в местах заключения, – все это, как и многое другое, мы должны делать также “с любовью к Воскресшему Христу и в духе братолюбия”, – по слову святителя Тихона.

В этот светлый праздник Воскресения Господа нашего Иисуса Христа я желаю всем вам, дорогие отцы, братья и сестры, обрести радость этой любви. Вы понесете ее в ваши дома, вашим близким и тем, среди кого осуществляется ваше служение здесь, в этом мире. Пусть, глядя на ваши лица, преображенные светом пасхальной радости, люди, которые еще не знают Христа, также ощутят эту радость и узрят этот свет. Пусть в ваши дома вместе с воскресшим Христом придут мир, радость и благоденствие, а дух любви воцарится среди вас.

Христос воскресе!

Воистину воскресе Христос!

Метки: митрополит Иннокентий, Пасха, Поздравление