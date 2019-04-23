«Пасхальные» теракты на Шри-Ланке

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Власти Шри-Ланки пока не дают однозначный ответ на вопрос о том, кто стоит за серией «пасхальных» терактов в церквях, отелях и на улицах, в результате которых погибли около 300 человек и примерно 500 получили ранения.

22 апреля министр здравоохранения Шри-Ланки Раджита Сенаратне объявил, что теракты были осуществлены местной исламистской группировкой «National Thowheed Jamaath» (NTJ). Он отметил, что семь террористов-смертников были гражданами Шри-Ланки, подчеркнув при этом, что теракты подобного масштаба наверняка готовились при содействии некой международной террористической сети.

Похожее мнение высказал и президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена.

Про группировку «National Thowheed Jamaath» мало что известно. Еще 21 апреля СМИ сообщали, что руководство полиции Шри-Ланки получило предупреждение со стороны разведывательной службы некого иностранного государства о готовности NTJ совершить теракты-самоубийства в церквях в день праздника Пасха. Сообщалось, что это движение в 2016-2018 годах совершило серию актов вандализма, разрушая буддистские статуи на Шри-Ланке. Но никогда ранее боевики NTJ не совершали масштабных терактов-самоубийств.

Сведения о террористах-смертниках пока фрагментарны и не получили официального подтверждения. Шриланкийские СМИ сообщают, что террорист, взорвавший себя в очереди к «шведскому столу» в отеле Cinnamon Grand в Коломбо, был зарегистрирован в этой гостинице как «Мухаммед Аззам Мухаммед». Индийский сайт OneIndia писал, что теракты на Шри-Ланке по всей видимости были осуществлены боевиками-смертниками «Исламского государства». Со ссылкой на некий источник в разведывательном управлении это издание публиковало имена двух предполагаемых смертников: Захран Хашим и Абу Мухаммед.

В социальных сетях распространилась версия согласно которой, одним из смертников был исламский проповедник Захран Хашим (Мулви), ассоциировавший себя с NTJ, публиковавший свои выступления на YouTube и заявлявший, что ислам должен стать единственной религией «запада и востока».

Сведения о жертвах

Власти Шри-Ланки подтверждают гибель 290 человек. В больницы поступили около 500 раненых, многие из них в тяжелом состоянии. Медики говорят, что число жертв может возрасти.

По разным данным, среди погибших от 35 до 45 иностранцев. В их числе, судя по публикациям СМИ и сообщениям внешнеполитических ведомств, граждане США, Великобритании, Дании, Китая, Японии, Пакистана, Марокко, Индии, Бангладеш, Португалии, Турции, Нидерландов. Около 20 раненых иностранцев доставлены в больницы Шри-Ланки.

По данным МИД Израиля, израильтян среди погибших или раненых нет. Проверкой занимался консул Израиля в Нью-Дели (Индия). Информация о жертвах уточняется.

Полный список погибших пока не опубликован. И неизвестно, будет ли он опубликован в будущем.

Датские СМИ пишут, что среди погибших трое из четверых детей датского миллиардера Андерса Хольха Повлсена, крупнейшего акционера онлайн-магазинов Asos и Zalando и владельца сети Bestseller. Эта семья проводила пасхальные праздники на Шри-Ланке.

«Пасхальные» теракты на Шри-Ланке. Что известно достоверно

Утром в воскресенье 21 апреля, в день христианской Пасхи, в католических церквях на Шри-Ланке были осуществлены теракты с применением взрывных устройств. Террористы также атаковали несколько отелей. Их целями стали церковь и три отеля в Коломбо, а также две церкви в других регионах страны.

Помимо церкви Святого Антония в районе Котахена в Коломбо, была атакована церковь Святого Себастьяна в районе Катувапития в Негомбо, к северу от Коломбо. Также был осуществлен взрыв в церкви в города Баттикалоа, на восточном побережье Шри-Ланки. В Коломбо взрывы прогремели в пятизвездочных отелях Shangri-La, Kingsbury и Cinnamon Grand, расположенном неподалеку от резиденции премьер-министра Шри-Ланки.

Позже в городе Коломбо прогремел еще один взрыв, в результате которого погибли не менее двух человек: седьмой за день теракт был совершен в отеле, расположенном в районе Дехивала, на юге Коломбо. Восьмая бомба взорвалась в районе Дематагода в Коломбо, погибли три сотрудника полиции.

22 апреля около церкви Святого Антония в районе Котахена в Коломбо прогремел еще один взрыв. Бомба, заложенная в автофургоне, взорвалась, когда ее готовился обезвредить сапер. В правоохранительных органах заявляют, что на этот раз пострадавших не было.

В различных регионах Шри-Ланки задержаны около 30 подозреваемых в причастности к этим терактам, в том числе предполагаемый водитель, развозивший боевиков-смертников.

Министр обороны Шри-Ланки 21 апреля объявил о введении комендантского часа по всей стране: после 18:00 до 6:00 утра. 22 апреля было объявлено, что комендантский час в Коломбо будет действовать с 20:00 до 4:00 утра. Полиция сообщает, что режим комендантского часа будет действовать «до особого уведомления».

Шриланкийские власти блокировали доступ в стране к социальным сетям, объясняя это стремлением остановить распространение ложных слухов.

Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за эти атаки.

Утром 22 апреля стало известно, что минувшей ночью на дороге, ведущей к главному терминалу международного аэропорта в Коломбо, было найдено самодельное взрывное устройство. По всей видимости, террористы планировали привести его в действие на фоне массового бегства из страны иностранных туристов после серии взрывов, жертвами которых стали сотни мирных граждан. Несмотря на введение комендантского часа, в ночь на 22 апреля международный аэропорт в Коломбо продолжал работать по обычному расписанию. В него прибывали иностранцы, согласовавшие запланированный или экстренный выезд из Шри-Ланки с местными властями. В аэропортах Коломбо и других городов Шри-Ланки введены особые меры безопасности.

Представитель полиции Шри-Ланки сообщил журналистам, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили на центральном автовокзале в городе Коломбо 87 детонаторов к самодельным взрывным устройствам, передает агентство Reuters. Местный сайт newsfirst.lk уточняет, что детонаторы нашли на автостанции Форт около 13:00 по местному времени в понедельник, 22 апреля. 12 детонаторов нашли «на полу», затем еще 75 нашли на площадке, где стояли контейнеры для мусора.

Государственный департамент США предостерег американских граждан от поездок на Шри-Ланку, предупредив, что, по данным американских спецслужб, стране могут угрожать новые теракты, в основном в туристических местах.

К оценке американских властей присоединилось правительство Австралии и также предостерегло своих граждан от путешествий на Шри-Ланку.

Религия и террористические группировки на Шри-Ланке

Христиане-католики составляют лишь 6% населения Шри-Ланки. Подавляющее большинство, около 77%, – буддисты тхеравады, около 8% – индуисты, менее 9% – мусульмане.

На территории Шри-Ланки более 40 лет действовали боевики группировки «Тигры освобождения Тамил-Илама», добивавшейся создания независимого тамильского государства Тамил-Илам. После поражения «тигров» в 2009 году была создана новая тамильская группировка «Народная освободительная армия», в основе идеологии которой марксизм и социализм.

В последние годы на Шри-Ланке происходили вооруженные столкновения между буддистами и мусульманами.

Никогда ранее исламисты не осуществляли масштабных терактов на Шри-Ланке.

NEWSru.com.il