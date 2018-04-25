ПДД в преддверии ужесточения

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Министерство внутренних дел зарегистрировало в Сейме поправки к закону, в которых предлагается увеличить штрафы в отношении безответственных водителей, нарушающих ПДД.

В поправках основное внимание уделяется хулиганскому вождению (предлагаются штрафы в размере 170-230 евро) и управлению автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения (предлагаются штрафы в размере 900-2000 евро).

Лицам, не имеющим права управлять транспортным средством, за хулиганское вождение предлагается штраф в размере 450-600 евро.

В свою очередь, Министерство транспорта и коммуникаций призывает ужесточить ПДД, чтобы сделать движение пешеходов и велосипедистов более безопасным.

До начала июля на дорогах погибли 39 пешеходов, 11 из них – на нерегулируемых переходах.

Представитель министерства Видмантас Пумпутис говорит, что в новых ПДД будет содержаться требование к водителям остановиться не только тогда, когда пешеход двинулся по переходу, но и когда он еще стоит на тротуаре.

Кроме того, будут добиваться и большей ответственности со стороны пешеходов, которые пересекают улицы и дороги где попало, не носят светоотражатели.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ