«Печально я гляжу на наше поколенье»…

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Светлое Христово Воскресение – самый главный, самый торжественный праздник христиан. У католиков Пасха только что прошла, а православным ее предстоит встретить 28 апреля. В этом году Пасхальное послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла завершается обращением к молодежи: «Исполняясь радости о Христе, поправшем смерть и растерзавшем узы ада, мне хотелось бы обратиться к молодежи, которой подлежит широкое поле трудов, дерзаний и свершений. Вам предстоит созидать своими усилиями будущее народа и Церкви. Пусть же силы, таланты и способности, дарованные вам от Господа, будут исполнены на благо ближних, во исполнение своего призвания, для свершения воли Божией!».

Найдут ли слова Патриарха отклик в сердцах молодого поколения, чем живет сегодня современная молодежь, какая она – об этом мы в канун Пасхи беседуем с доктором философских наук, председателем Клайпедской ассоциации русских школ Андреем Фоминым.

Как полюбить ближнего

– Андрей Вадимович, вы как никто другой можете точно обрисовать портрет современного молодого человека. Более трех десятилетий преподаете старшеклассникам историю и вероучение, 10 лет занимаетесь с детьми и подростками в воскресной школе клайпедского Покрово-Никольского храма. Каковы устремления и нравственные ориентиры нынешней молодежи, чем они живут, о чем мечтают?

– Ориентиры, скорее, земные, обывательские: материальный достаток, благополучие, для амбициозных ребят – карьера. По моим наблюдениям, для многих получение образования является не целью личностного роста, а средством достижения жизненного успеха, мерило которого у каждого свое. Обычно стандартный набор: квартира или дом, автомобиль, хорошая работа, но не как средство реализации своих способностей и желаний, а как путь к определенному достатку.

У меня складывается впечатление, что вот такая приземленность, бездуховность и культивируется последние 10 лет в молодежной среде. Это делают те, кто задает направление развития общества в современных условиях. Это, полагаю, определенные установки и властей, и общества, причем во всех постсоветских странах, с радостью освободившихся от пресловутой идеологии, а заодно и от духовно-нравственных ценностей.

Поэтому я бы начал с другого: а как сегодня происходит духовное и нравственное воспитание молодого человека, без чего у страны не может быть стабильного будущего, кто занимается формированием его личности?

– Как и раньше – школа и семья, а сейчас еще, наверное, и церковь.

– Один из предметов в школе так и называется – нравственное воспитание. Курс поделен на две части, на выбор: вероучение и светская этика. В младших классах выбор делают родители, в старших – сами ученики. Но я заметил, наблюдая за своими учениками, что если в семье отношение к религии прохладное, то как ни старайся, а ребята не хотят углубляться в суть вероучения, не принимают его близко в свою душу. Иные относятся к предмету как к возможности расширить свою эрудицию или хотя бы поверхностно знать, что такое христианство. Есть определенная категория чутких ребят, сердца которых отзываются на божье слово. Они приходят ко мне в воскресную школу углубить знания о религии и вскоре уже свободно рассуждают на нравственные темы.

В воскресной школе у меня в группе 12 человек, изучающих два предмета: закон Божий и русскую историю. Изучаем Евангелие, учение Христа, заповеди, положения Нагорной проповеди, а также жизнь Церкви, христианские установки. Звучит, может быть, скучно, но занятия проходят неформально, с разбором конкретных ситуаций. К примеру, твой друг упал в лужу. Как поступишь, рассмеешься или поспешишь на помощь? Банальные вещи, но для кого-то целый мировоззренческий поворот. Или разбираем заповеди, рассуждаем вместе: что значит возлюби ближнего, как самого себя. Себя – понятно, а его за что? И вновь – открытие, до которого додумался сам. Так прививаются духовные и нравственные ценности.

Особый предмет – русская история. Я все-таки стою на том, что дети, которые воспитаны в контексте русской культуры, не должны расти иванами не помнящими родства, должны знать свои истоки. Я читаю в воскресной школе специальный курс от древних славян, возникновения русского государства и до сегодняшнего дня – весь цикл исторического пути государства. Он во многом связан и с Литвой, на чем я обязательно делаю акцент: надо понимать, что для ребят Литва – их родина.

Возвращаясь к нравственному воспитанию в школах, касающемуся религии: беда в том, что нет традиций преподавания таких предметов, не хватает и учителей, имеющих в этой области глубокие знания и опыт, умеющих пробудить интерес к этому предмету и оставить след в душе ученика. Да и, честно говоря, сама профессия учителя сейчас невысоко котируется в обществе, молодежь в нее идет неохотно.

Я помню, в 2008 году в Вильнюсской национальной филармонии проходило торжество по случаю нового учебного года в присутствии президента. Министр образования поделился радостью: ряды школьных учителей пополнили 500 выпускников педвуза – и вызвал их на сцену. Мы все долго и радостно аплодировали, а министр предложил встретиться вновь через 5 лет и заслушать отчет молодых педагогов, обещал подарить им по компьютеру. Встреча действительно состоялась, только на сцену поднялись всего 19 человек из тех 500, остальные в школе не задержались…

Заигрались в реформы

– Вы правы. Престиж профессии учителя упал. Более того, в России школьное образование до недавнего времени считалось сферой оказания услуг. В Литве до этого не дошло?

– Мы в Литве, слава Богу, сумели отвести эту напасть. В начале 2000 годов, когда обсуждалась концепция школьного образования, в проект тоже было заложено «оказание образовательных услуг». Но в стране нашлись политики и специалисты в области образования, которые потребовали убрать эту формулировку.

В мою бытность членом горсовета и председателем комитета по образованию состоялась дискуссия, где я выступил против такой формулировки. Образование – это, философски говоря, основной закон существования общества, школа – это социальный институт, необходимый элемент общественного бытия, который нельзя превращать в сферу услуг, как парикмахерскую или магазин.

Другое дело, что школы устали от бесконечных реформ, длящихся все эти 30 лет, от постоянно спускаемых циркуляров и регламентов. У педагогов нет свободы творческого подхода к своей работе, они тонут в рутине, страдают от непосильных нагрузок.

Ведь для чего, собственно, вводились реформы? Для облегчения учебного процесса. Либерализация педагогики и упрощение. Но была выбрана какая-то странная модель, по которой учеба превращалась в игру. Может, она и неплоха или неправильно реализована, но вместо того, чтобы приучать учеников к серьезному учебному труду, их учили относиться к этому важному процессу играючи, расслабленно, что формирует инфантильную личность. Мы выпускаем зачастую из гимназий 18-19-летних молодых людей, чистых разумом и не обремененных ответственностью даже за себя, но при этом с материальными жизненными установками, никак не сопрягающимися с уровнем их интеллектуального и личностного развития.

Заблудились мы в реформах на каком-то этапе, заигрались в них. Это привело к снижению уровня образования и культуры. Молодежь, у которой не формируется мотивация, условно, «где родился, там и пригодился», массово уезжает из страны.

Подобные методики проталкивались и в России, в других соседних странах. Создается впечатление, что это кому-то выгодно, нужна дешевая рабочая сила, не обладающая высоким интеллектом и способная только на неквалифицированный труд, довольствуясь средним уровнем достатка и потребления. Я, может быть, покажусь ретроградом, но многие коллеги подтвердят мой вывод: нынешние 12-классники сильно уступают в самостоятельности и ответственности, в уровне мышления своим бабушкам и дедушкам. Молодежь XXI века, к сожалению, отстает от прародителей по уровню и качеству знаний, по уровню социализации. «Благодаря» реформам в образовании их знания поверхностны и быстро забываются.

Сейчас ученик сам вправе выбрать, какие два из трех предметов естественно-научного цикла он будет изучать – физику или химию с биологией? Мне лично ни разу в жизни не пригодились химические формулы или математические тангенсы-котангенсы. Но, во-первых, кто может заранее знать, что в жизни пригодится, а что не будет востребовано? Во-вторых, эти «бесполезные» знания формируют общий интеллект, устанавливают какие-то связи в психике, в структуре мышления человека. И ведь не зря же человечество веками накапливало этот багаж, неразумно от него отказываться.

Или, скажем, правописание, выработка красивого почерка. Мы этим занимались, наши внуки – уже нет, они набирают текст на компьютере. А ведь каллиграфия способствует выработке определенных синоптических связей в уме ребенка. А заучивание стихов и таблицы умножения способствует развитию памяти. Но от детей уже не требуют учить наизусть – зачем, когда есть гаджет. И у современной молодежи вырабатывается краткосрочная память: в одно ухо влетает, в другое вылетает. На гаджет, конечно, можно положиться, но мысль-то не работает…

Кругом твердят, что дети, дескать, сильно перегружены, что им, как в Англии, тоже не нужно давать домашние задания. Ничего подобного. Я видел учеников в разные исторические эпохи и могу утверждать, что восприимчивость современных детей к новым знаниям настолько развита, что им по плечу большие объемы информации и никакого труда для усвоения не составляют. А в Англии ученикам регулярно задают большие и сложные домашние задания. Напротив, я вижу некоторую недозагруженность учеников, из-за чего они не умеют правильно распределять свое время и часами висят в виртуальном пространстве. Но это почему-то не вызывает беспокойства у родителей.

Инфантилизм, поверхностное образование, незрелость и другие «прелести» школьной реформы делают молодое поколение легко внушаемым, легко управляемым. Молодежи свойственна повышенная активность, но когда она не подкреплена нравственными ориентирами и убеждениями, это может принести больше вреда, чем пользы.

Кажется, мы преждевременно отказываемся от постулата, что школа и вообще вся система образования должна формировать всесторонне развитую личность, как бы старомодно это ни звучало. Она должна давать крепкие базовые знания и широкую картину мира, научить мыслить самостоятельно и выпустить в жизнь зрелую личность. Тогда можно после школы выбирать любую профессию – хоть врача, хоть космонавта. Тогда появится своя плеяда инженеров и специалистов в самых разных областях.

Учителей поддерживает Церковь

– Погодите, но все это, о чем вы говорите, было в системе советского образования – и много стихов наизусть, и правописание, и все остальное. Говорят, что это была одна из лучших образовательных систем в мире, прививавшая глубокие и широкие базовые знания. Понятно, почему Литва от нее отказалась, предпочтя западные модели. Но почему Россия сломала эту систему, которую во многом взяли за основу школьного образования Финляндия и даже Англия?

– Мы много говорили об этом с российскими коллегами, встречаясь на традиционном международном конкурсе педагогов «Серафимовский учитель», проводимом в России уже 14 лет. Если оставить за скобками какие-то идеологические построения и взять постановку советской системы образования содержательно, то это была очень неплохая, сбалансированная модель. Были задействованы самые разные участки психической деятельности учеников: работала память, развивалось мышление, формировался интеллект. Но, видимо, российское министерство образования тоже увлекается реформами и для него идеалом тоже является западная модель. Но, разрушив старую систему, новую не создали, а позаимствовали. В России тоже все непросто, идет борьба между приверженцами западной либеральной педагогики и старонниками традиционной. Но у российской системы образования тысячелетний опыт и традиции, на основе которых они и начинают создавать свою национальную образовательную систему.

Там же, в Серафимо-Дивеевском монастыре, 200 лучших школьных учителей из разных стран делились опытом и своими наработками, методикой духовного и нравственного воспитания детей и молодежи. Я поразился их энтузиазму и подвижничеству. Такое общение близких по духу людей придает сил и вселяет надежду. Отмечу, что объединяет и опекает учителей Русская Православная церковь, понимая, с какими трудностями сталкивается сейчас школа. У нас, кстати, в Виленско-Литовской епархии Церковь тоже стала работать с учителями, организуя конкурсы «За нравственный подвиг учителя», «За верность педагогической профессии». Очень эффективно работает епархиальный отдел воспитания и образования.

История должна быть правдивой

– История как школьный предмет тоже формирует духовно-нравственные ценности. Но, судя по откликам родителей, учебники по истории в Литве далеко не безупречны в плане правдивого изложения исторических фактов и событий. Вы как учитель-эксперт по истории можете это прокомментировать?

– В литовских школах и гимназиях в 5-12 классах изучается некий синтетический курс всеобщей или мировой истории, где история Литвы занимает примерно 30% всего объема. К сожалению, на историю отводится всего два часа в неделю, и этого явно недостаточно, чтобы изучить тысячелетний путь человечества, поэтому приходится с ним знакомиться довольно фрагментарно. В учебном плане есть и отдельные перекосы – например, история государства Российского представлена минимально, а другие события и процессы трактуются довольно широко. В современной школьной программе русская история представлена в сильно негативном виде: Россия на протяжении всех веков страна агрессивная, представляющая угрозу для соседей. В учебнике для 7 класса – почему-то только один эпизод из русской истории, касающийся Ивана Грозного. XIX век – Россия — тюрьма народов и агрессор, ХХ век — это, понятно, сталинская тирания. Но уж если весь мир согласился, что нацизм был преступлением против человечности, то нельзя отрицать и тот факт, что с нацизмом покончил именно Советский Союз. Но учебник традиционно следует в русле западной историографии и, судя по нему, исход Второй мировой войны и разгром гитлеровцев предопределила высадка англо-американского десанта в 1944 году. В изложении военных событий – неприкрытое очернительство, целый параграф посвящен тому, как пострадало от Красной Армии население Восточной Пруссии, и ни слова о зверствах нацистов на оккупированных территориях.

Еще одна неприятная грань: литовские, польские и русские школьники учатся по одному учебнику, и трактовка русской истории, которую другие дети спокойно проглатывают и воспринимают как должное, звучит оскорбительно для русского ребенка. Я не раз говорил об этом в Министерстве образования: что должен испытывать он, читая в учебнике, что русские сожгли, напали, разорили, хотя это не соответствует действительности? Иначе как разжиганием ненависти среди одних детей и насаждением чувства ущербности у других я это назвать не могу.

Есть стандартный и широко используемый учителями учебник «Laikas» («Время»), в котором приведено высказывание литовского епископа Мотеюса Валанчюса о православии: это, дескать, ненастоящее христианство, и с ним нужно бороться. То есть детям предлагается негативная, агрессивная трактовка одной из традиционных конфессий Литвы.

Что тут скажешь? Я в своей книге «Православная вера и Церковь в истории Литвы», изданной в этом году и переведенной на литовский язык, напротив, показываю положительное значение русской православной культуры в истории Литвы, в формировании того культурного ландшафта, в котором продолжает жить и сегодняшняя Литва. Но дождался только неуклюжей критики, обнаружив у критиков крайне плохое знание собственной литовской истории. Книга с прекрасными иллюстрациями уникальных росписей Покрово-Никольского храма была представлена издательством «Друка» на конкурс и получила больше всех положительных оценок в Интернете как самое красивое издание, однако жюри по неизвестным причинам сняло книгу с конкурса. Современная школа дает ученикам тенденциозное и фрагментарное историческое образование, но как только мы начинаем критиковать такой перекос, как на нас обрушиваются неприятности. Так, например, безвинно пострадала известный педагог Элла Канайте. Стоило ей дать, на мой взгляд, довольно безобидную и объективную карту-схему союзников гитлеровской Германии, воевавших против СССР, и соотношения сил, как на нее обрушились чудовищные репрессии. Ее вынудили уйти из школы, бросив вдогонку, что «человек с такими взглядами не может учить детей Литвы».

– Почему же за педагога не заступились коллеги, не вышли на ее поддержку? Как показала многодневная забастовка учителей, они могут действовать решительно.

– Педагогическое сообщество пугливо, люди боятся потерять работу. Одно дело – бороться за свои материальные интересы и совсем другое – идти против политики властей. Нынешняя правящая элита, к сожалению, привнесла свои старые советские номенклатурно-партийные привычки и в современное общество. Не нравится книга Руты Ванагайте «Наши» – тираж под нож, автора ошельмовать и выжить из страны, не понравилась какая-то телепередача – закрыть канал.

– Но как же вы, учителя-историки русских школ, выкручиваетесь, чтобы не погрешить против истины, если в учебниках утверждается прямо противоположное?

– Я считаю, что долг учителя – давать ученикам правдивую информацию, служить истине. Сиюминутные политические тенденции не должны мешать здоровому образовательному процессу. Мы должны научить детей разбираться в общественных явлениях, представлять им объективную историческую картину, не замалчивая неудобные, страшные факты. Детям вообще нельзя врать. Учитель должен поступать по совести, несмотря на опасность со стороны властей предержащих.

К сожалению, современная молодежь цифрового поколения и клипового мышления не очень-то стремится думать и готова, не напрягаясь, проглотить все, что написано в учебнике. Насколько это возможно в рамках учебного процесса, я стараюсь добросовестно излагать исторические факты и нередко предлагаю самим их проанализировать, оценить. Они это уже умеют, обладая непредвзятым взглядом.

Кто ты? Кто я?

– Еще один штрих к портрету молодого человека – это определение его собственного национального идентитета. Спрашиваю как-то на уроке пятиклассников: кто вы по национальности? Большинство заявили, что они литовцы. Стали разбираться, так ли это. Мама русская, папа русский, а ребенок почему литовец? Они рассуждали так: родился и живу в Литве, значит, литовец. Пришлось подкинуть задачку: а если бы родился и жил в Китае, то был бы китайцем? Посмеялись. Вот так весело и непринужденно прошел для них урок на тему «Процесс национальной культурной идентичности в сознании ребенка».

Ну хорошо, пятиклашки. Но вот старшеклассники. Называю национальности, они поднимают руку. Итак: двое белорусов, трое украинцев, один русский, два литовца. А остальные кто, покемоны? Оказалось, многие на самом деле затрудняются определить свою национальность.

Смещенный идентитет, полная национально-культурная эрозия. Чем объяснить такое странное явление? Одни даже не задумывались, кто они по национальности. Другие посчитали, почти как пятиклашки: раз родились и живут в Литве уже в трех поколениях и никаких связей с Россией давно не имеют, то они, скорее всего, литовцы. Пришлось поинтересоваться, почему они тогда говорят не по-литовски, а по-русски. Аргумент подействовал.

И действительно, национальную идентификацию никто не отменял. Литовец гордится, что он литовец. Я тоже горжусь, что русский и у меня за спиной 1000-летняя русская культура и замечательная русская история.

Честно говоря, такое равнодушие к своим корням, к собственной национальности просто удручает. Неужели у русской молодежи уже выхолостили причастность и гордость за свою нацию, за принадлежность к русской литературе и искусству? Если раньше были четкие представления о том, как формировать национальную идентичность, то мы, русские Литвы, должны культивировать это в себе, как это делали эмигранты первой волны в 1918 году, осев в Париже, в Милане или Константинополе и сохранив и русский язык, и русскую культуру.

Когда мы работали над книгой «Русские в истории и культуре Литвы», у нас была четкая установка, что корни русской культуры в Литве имеют многовековую историю. А что сейчас происходит с молодежью?

Высокопарно звучит, но все-таки учитель должен отвечать за свою работу перед Богом, перед целым поколением, перед нацией, перед будущим человечеством.

Елена ЛИСТОПАД