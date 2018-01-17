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«Педагошку» закроют уже летом

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 01 18, 0:02   |   Комментариев: 0

Парламентский Комитет по науке и образованию обсуждал реформу вузовской системы. Она сводится к объединению университетов.

Министерство образования и науки с июля предлагает остановить обучение в Литовском университете образовательных наук (бывший Педагогический университет), получившем негативные оценки. Студенты этого вуза после реорганизации продолжат обучение в Университете им. Витаутаса Великого.

Фото BFL

«Мы предложим отозвать разрешение на осуществление обучения с июля. Если Сейм примет решение об объединении университетов, то студенты, которые сейчас обучаются в этом университете, смогут перейти в Университет им. Витаутаса Великого и продолжить свое обучение», – заявила министр образования и науки Юргита Пятраускене на заседании парламентского комитета.

В декабре Литовский университет образовательных наук второй раз получил негативную оценку, это создает основания для лишения разрешения на осуществление образовательной деятельности и деятельности, связанной с учебной программой.

На фоне этих событий подал в отставку ректор университета Альгирдас Гайжутис, хотя срок его каденции истекает в июне. Свое решение академик мотивировал личными причинами.

Ректором Альгирдас Гайжутис был с 2003 года. Временно руководить вузом будет проректор Вилия Салене.

Сейчас Сейм рассматривает проекты об объединении университетов – к каунасскому Университету им. Витаутаса Великого планируется присоединить находящийся сейчас в столице Университет образовательных наук и действующий в Каунасе Университет им. Александраса Стульгинскиса.

В ноябре правительство утвердило план университетской реформы. После его реализации 14 государственных университетов будут реорганизованы в девять.

Инф. «ЛК»

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