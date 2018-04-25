Пенсии будут слишком маленькими. Что делать?

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Объявляемой реорганизацией пенсионной системы и предоставляемыми подсчетами пенсий пытаются ублажить жителей Литвы. Но не надо гадать на кофейной гуще: давайте посмотрим, какие пенсии существуют сейчас и какие будут для целого поколения будущих пенсионеров. Очевидно, что они будут слишком маленькими. Почему и что надо делать?

Пенсионер в Литве вынужден жить в среднем на 337 евро в месяц. Треть жителей старше 65 лет оказывается в зоне риска нищеты, каждый четвертый пенсионер живет ниже уровня нищеты. Почему по размеру пенсий по старости мы находимся в хвосте государств Евросоюза, хотя уровень жизни у нас не был и не является самым низким?

Когда говорят о нищенствующих пенсионерах, кое-кто вспоминает, что в Литве есть пенсионеры, которые получают и более тысячи евро в месяц, комфортно живут, наслаждаясь путешествиями, приобретенным имуществом и т. д и т. п.

Прошло почти 30 лет с того времени, когда появилась и начала действовать эта система социального страхования, а люди все еще дискутируют, почему пенсии такие маленькие и почему существует разрыв между самими большими и самыми маленькими пенсиями.

Я не выступаю за уравниловку, когда не учитывается, как долго работает человек, сколько он зарабатывает, и все получают одинаковую пенсию. Пенсия должна соответствовать количеству отработанных человеком лет и уплаченных налогов. Однако нынешняя пенсионная система извращена, потому что около 150 тыс. граждан одновременно с пенсией по старости получают и всевозможные государственные пенсии в размере от нескольких десятков до нескольких сотен евро. Например, вдовья пенсия это очень небольшая прибавка. Но, скажем, есть такие исключения, как, например, судьи, которые получают немалую пенсию по старости, потому что их заработные платы особенно большие, и при этом дополнительно получают государственную пенсию как судьи. Все это формирует особые социальные группы не только среди работников общественного сектора, но и среди пенсионеров.

Это и есть «Скотный двор», который описал Джордж Оруэлл в своей сатире и который мы успешно претворяем в действительность, формируя привилегированные группы в нашем обществе, а не создавая единую и справедливую для всех систему. При проведении налоговой и пенсионной реформы была прекрасная возможность ликвидировать имеющиеся в нашей системе социального страхования привилегии для «скотного двора», и сделать прорыв для увеличения пенсий государственного социального страхования.

180 млн евро, выделяемых ежегодно на пенсионные фонды второй ступени, можно было бы отдать для существенного повышения пенсий «Содры». К сожалению, это не было сделано. Напротив, правящие уменьшили выплаты по социальному страхованию «Содры», и этих денег не осталось. Увы, из-за подобных решений правящих не остается надежды на то, что в будущем пенсии по старости станут адекватнее.

Величину пенсий по старости определяет размер заработной платы человека. Неудивительно, что в Литве одни из самых маленьких пенсий, ведь и средняя заработная плата у нас — одна из самых низких в Евросоюзе. Размер пенсий определяют и выплаты по социальному страхованию, эти показатели не разделимы. Но и эта система тесно связанных пенсий и заработной платы в Литве разрушается многими оговорками. В отношении некоторых работников сделаны исключения: им предоставлено право платить меньшие налоги и получать «на руки» больше евро. Однако не оценивают того факта, что эти люди избегают не только налогов, но и более сытых пенсий.

Правящие все еще никак не могут привести в порядок налоги, уплачиваемые работниками по индивидуальным договорам, а также получаемые пенсии. Правящие перед Рождеством взялись за налоговую реформу, но оставили уменьшенные выплаты по социальному страхованию для работников, занимающихся индивидуальной деятельностью, не предупредив их о том, что это на старости лет приведет их прямо к тарелке супа Мальтийского ордена.

Прорехами, оставленными властью в налоговой системе, успешно пользуются не только отдельные граждане, оказывающие услуги, но и работодатели, заставляющие своих работников работать по удостоверениям индивидуальной деятельности, а не по трудовому договору: мол, им предоставляется возможность больше получать «на руки», а на самом деле это скажется на их будущих пенсиях. Кроме того, постоянные трудовые отношения между работодателем и работником должны определяться трудовым договором, а не как покупка услуг работника.

Это только один пример, когда предпринимаемые исключения в налоговой системе обуславливают наши маленькие пенсии, и это часть ответа на вопрос, почему в Литве люди получают маленькие пенсии.

Что касается социального страхования, то здесь не должно быть оговорок, если это единая система. Наши деньги, уплаченные в «Содру», непосредственно определяют размер современной пенсии. Поэтому и уменьшенные взносы определяют маленькие пенсии современных пенсионеров. Кстати, необходимый стаж для получения пенсии по старости в Литве составляет 30 лет, но он не является самым большим, потому что в странах с более «старой» демократией этот стаж составляет 40 лет. Люди должны быть заинтересованы платить взносы со всех доходов, чтобы потом надеяться на получение более высокой пенсии. Полагаю, что не может быть полного равноправия в системе социального страхования, хотя по этому вопросу постоянно ведутся дискуссии. В условиях равных пенсий не осталось бы мотивации: зачем вносить более высокие налоги, зачем работать больше, если от этого не зависит размер будущей пенсии. Иными словами, рубят сук, на котором, так сказать, сидят все пенсионеры.

Разумеется, должны быть пенсионные пособия для тех людей, которые в силу определенных обстоятельств не работали. Однако система социального страхования не должна превращаться в социальную помощь. Если кто-то сознательно или не сознательно уплачивал меньшие налоги, то включается система социальной помощи, потому что были случаи, когда работодатели обманывали работников и не платили налоги по социальному страхованию. При решении этих вопросов нельзя путать социальную защиту и социальную помощь.

Отвечая на вопрос, почему наши пенсии маленькие и что делать, чтобы они не были такими, повторяю, что размер пенсий зависит от размера заработной платы, и всем нам надо стремиться к тому, чтобы зарплаты увеличивались, а также бороться против привилегий «скотного двора», когда для отдельных групп создаются возможности платить меньшие налоги, что извращает всю систему социального страхования.

Альгирдас СИСАС, заместитель старосты фракции Социал-демократической партии Литвы в Сейме