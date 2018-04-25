Пенсионеры – на грани нищеты

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По данным статистической службы Европейского союза, занимающейся сбором информации по странам-членам ЕС Евростата, 36,7% литовских пенсионеров находятся на грани нищеты, что почти в три раза выше среднестатистического показателя по ЕС.

По данным статистики, в Эстонии таких 46%, в Латвии — 44%, а в Болгарии — 32%. Литва также входит в число стран, в которых женщины-пенсионерки больше рискуют впасть в нищету (на 16%), нежели мужчины. В Эстонии эта разница составляет 19%, в Болгарии и Латвии — по 15%. Меньше всего риску нищеты подвергнуты пенсионеры во Франции — 7%, Словакии — 8%, Дании, Венгрии и Люксембурге — по 9%. В среднем по ЕС с риском нищеты сталкиваются 14,2% пенсионеров.

Информация «ЛК», BNS