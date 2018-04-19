Пенсионеры требовали снижения уровня бедности и неравенства

На прошлой неделе на митинг в Вильнюсе собрались несколько сотен людей, которые требовали повышения пенсий. Участники акции заявили, что не выступают против властей, но хотят привлечь внимание к своим проблемам. Пожилые люди в Литве являются одной из самых бедных социальных групп.

Организовавший митинг и шествие Союз пенсионеров Литвы Bočiai призывaл власти отказаться от выплат из Фонда социального страхования («Sodra») в частные пенсионные фонды.

«Мы требуем снижения уровня бедности и неравенства», – было написано на одном из плакатов, которые принесли участники митинга.

«Я пришла, поскольку мне дорог народ, Литва, и хватит превращать нас в нищих. И так уже все украли, пенсии низкие. Хотим, чтобы нас меньше обманывали», – сказала BNS участвовавшая в митинге пенсионерка Вида Поцене.

«Я пришел не ради пенсии, просто побыть здесь, все равно эта власть мне не нравится, они решают, что я должен делать, что есть, что пить, куда идти», – сказал BNS пенсионер Юозапайтис.

Акция протеста началась у Президентского дворца, потом ее участники прошли до Дома правительства.

Советнику премьера Скирмантасу Малинаускасу была вручена резолюция, подготовленная Союзом пенсионеров. Эта резолюция передана и президенту, и спикеру парламента, а также министрам финансов и социальной защиты и труда.

Лидер правящего Союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис отметил, что требования участников митинга вполне законны.

Он подчеркнул, что пенсии уже повышены и еще будут повышаться, потому что они «действительно слишком низкие».

«Я могу лишь от имени политиков извиниться за то, что столько лет над пенсионерами издевались, но нынешние власти видят необходимость обеспечить людям доходы, которые позволили бы им вести достойное существование. Мы делаем все и будем делать все, чтобы пенсии повышались и в дальнейшем», – сказал Карбаускис.

С января этого года пенсии уже были повышены в результате индексирования, в этом году они тоже увеличатся в разультате перерасчета на баллы в соответствии с новым порядком.

Планируется, что в этом году средняя пенсия по старости, при наличии обязательного стажа, составит примерно 332 евро – это на 30 евро больше, чем в конце 2017 года.

Однако представители Союза пенсионеров Bočiai напоминают, что Союз крестьян и зеленых перед выборами в Сейм обещал повысить пенсии на 40 евро.

Инф. «ЛК»

Метки: N16 (1208) 19 апреля, Пенсионеры, Содра