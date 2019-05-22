Пенсионные фонды Swedbank инвестируют в слаженный бизнес 200 млн евро

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Пенсионные фонды, находящиеся в управлении финансовой группы Swedbank инвестируют в слаженный бизнес 200 млн евро, или шестую часть управляемых ими активов. По сообщению Swedbank investiciju valdymas, в будущем инвестиции всех фондов должны соответствовать принципам надежности и устойчивости.

Swedbank отмечает, что на рынке это первая такая крупная инвестиция в исключительно стабильные компании.

«Мы до сих пор стремились, чтобы управляющие фондами действовали ответственно и соблюдали цены слаженного развития ООН. Сейчас мы сделали еще один шаг − направляем 200 млн евро в специализированные пенсионные фонды, соответствующие высшим критериям надежности управляющих. На рынке пенсионных фондов инвестиции такого размера в надежные компании — это новое явление», − отметил в пресс-релизе директор Swedbank Тадас Гудайтис.

По словам Т. Гудайтиса, инвестируют в бизнес, ограничивающий загрязняющие выбросы, использующий возобновляемые источники энергии, поощряющий ответственное потребление и применяющие хорошие практики управления.

В фондах жизненного цикла, или второй ступени пенсионного накопления Swedbank, аккумулировано 1,2 млрд евро, в них накапливают сбережения более 525 тыс. граждан.

BNS