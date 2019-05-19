Пенсионные фонды

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За первые 4 месяца реформы от накоплений в пенсионных фондах второго уровня отказались 25 тысяч жителей. Со своими средствами они вернулись в «Содру». Те, кто еще не решил, как поступить, должны определиться до 30 июня.

По словам представителя «Содры» Саулюса Ярмалиса, в начале года автоматически в новую систему накопления были включены 150 тысяч человек, только незначительная часть из них приняли определенное решение, остальные, вероятно, довольны предложенными вариантами.

В пенсионных фондах второго уровня деньги на старость накапливает более миллиона жителей Литвы.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ