Пенсионный возраст: кто на повышение, а кто на понижение

Если в литовском законодательстве не появится нововведений, то в ближайшие девять лет пенсионный возраст в стране будет неуклонно повышаться и достигнет 65 лет. Такой прогноз делает Департамент статистики.

Обязательный стаж работы, дающий право на пенсию, постепенно вырастет с 30 до 35 лет, а возраст выхода на пенсию будет одинаков и для мужчин, и для женщин. Сегодня средняя продолжительность жизни в Литве составляет 70 лет для мужчин и 80 лет для женщин.

В сравнении с другими странами ЕС, прогнозируемый рост пенсионного возраста в Литве не самый высокий, но и не самый низкий. Так, в Великобритании жители выходят на пенсию в 66 лет. В Германии, Италии, Голландии пенсионный возраст постепенно повышают до 67 лет.

Тем временем в соседней Польше с 1 октября 2017 года вступил в действие закон, который снизил возраст выхода на пенсию для мужчин до 65 лет, для женщин — до 60 лет, передает «Радио Польша». Ранее, в 2012 году, власти Польши приняли программу постепенного повышения пенсионного возраста для мужчин и женщин до 67 лет.

Воспользоваться правом раннего выхода на пенсию планируют 82% поляков, выяснил ранее Фонд социального страхования (ZUS). По словам Александра Лашека из Форума общественного развития, эта тенденция будет только усиливаться.

«Сумма взносов делится на среднюю продолжительность жизни. Соответственно, если продолжительность жизни возрастает, то и размер пенсии уменьшается. К сожалению, вместе с более низким пенсионным возрастом и минимальной зарплатой это означает, что все больше людей, вне зависимости от того, сколько они будут работать, получат минимальную пенсию», — пояснил Лашек.

По его словам, выходящая в 60 лет на пенсию женщина в Польше не сумеет обеспечить себе даже минимальную пенсию, поэтому ей выгодно раньше прекратить трудовую деятельность и получать доплаты до минимальной пенсии из бюджета.

Снижение пенсионного возраста было одним из предвыборных обещаний партии «Право и справедливость», одержавшей победу на парламентских выборах в октябре 2015 года.

Польский Сейм проголосовал за этот закон 16 ноября 2016 года, ​тогда это решение поддержали 262 депутата, 149 выступили против, а 19 воздержались.

Воплощение закона в жизнь в 2017 году обойдется в 1 млрд злотых (240 млн евро), а в следующем году на пенсионное обеспечение придется потратить на 10 млрд злотых больше (2,3 млрд евро).

Инф. «ЛК»

Метки: N41 (1181) 12 октября, пенсионный возраст, статистика