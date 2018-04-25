Пенсия: разъяснен порядок накопления

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Суть стартующей со следующего года перестройки накопления пенсий предусматривает два основных изменения: не останется переводов из «Содры» в частные пенсионные фонды, поэтому накопления не будет означать уменьшения пенсии по старости в «Содре». Во-вторых, работающие люди смогут накапливать по 3% от своей зарплаты или будут иметь возможность начать с 1,8% и достичь 3% в течение пяти лет, сообщает Министерство социальной защиты и труда.

Как указывает министерство, в списке основных вопросов, на которые надо ответить при принятии решения о накоплении пенсии, пенсионное накопление второй ступени государство будет поддерживать несколькими способами.

«На счет каждого лица, накапливающего по 3% на второй ступени, переведут взнос по 1,5% от средней зарплаты по стране. Считается, что в следующем году поощрение, выплачиваемое из бюджета государства каждому, накапливающему по 3% от зарплаты, составит по 16,40 евро ежемесячно», — говорят в министерстве.

Кроме того, в следующем году уменьшатся налоги, которые компенсируют часть вносимого лицом взноса. Если человек будет накапливать по 3% от зарплаты, то уменьшившиеся налоги компенсируют около половины взноса, а если человек начнет накапливать от 1,8%, тогда уменьшение налогов покроет большую часть взноса, указанного в списке.

По мнению министерства, самое главное – идентифицировать, к какой группе относится работающий.

«Человек должен знать, делает ли он сейчас накопления во второй ступени, и если накапливает, тогда в своей компании по накоплению пенсий ему следует поинтересоваться, идет ли накопление только на средства «Содры» или накопление добавляется и из своей зарплаты. Ответив на эти вопросы, ему будет ясно, какие шаги можно предпринимать», — сообщают в министерстве.

Там поясняют, что работающие жители в возрасте до 40 лет, которые до сих пор не делали накоплений, со следующего года будут включены в накопительную пенсионную систему второй ступени, однако могут отказаться делать накопления, сообщив об этом в «Содру».

Важно знать, что до 31 января 2019 года «Содра» о включении в накопительную систему проинформирует лично: через электронную систему обслуживания населения или заказным письмом. Если человек хочет делать накопление, ему ничего не нужно предпринимать.

Часть работающих сейчас делает накопление по формуле 2+2+2. Это означает, что 2% от зарплаты на счет пенсионного накопления переводит сам человек, 2% из уплаченных человеком взносов переводит «Содра» и еще 2% от средней зарплаты по стране выделяется из госбюджета, напоминает министерство.

Указывается, что этой группе работающих важно знать, что с января следующего года личный взнос составит 3% от зарплаты, переводы «Содры» в пенсионные фонды будут остановлены.

«Уменьшившиеся налоги полностью компенсируют отказ от переводов «Содры» и изменения взноса. Поддержка государства составит 1,5% средней зарплаты по стране», — сообщают в министерстве.

Часть работающих сейчас делает накопление по формуле 2+0+0. Это означает, что взносы в пенсионный фонд переводит только «Содра», а сам человек не вносит свою долю в накопление, поэтому госбюджета это не стимулирует.

Этой группе, по утверждению министерства, важно знать, что с января следующего года взнос человека составит 1,8% от зарплаты, переводы «Содры» в пенсионные фонды будут остановлены. В течение пяти лет взнос достигнет 3% (люди, которые делают накопления, в любое время могут сделать свой выбор на 3%, не ожидая пяти лет).

«Если накапливать 1,8%, то уменьшившиеся налоги компенсируют большую часть взноса, а если накапливать по 3% – то около половины. Стимулирование со стороны государства составит 1,5% от средней зарплаты тем, кто делает накопления по 3%, и 0,3% – накапливающим по 1,8%. Стимулирование государства будет увеличиваться вместе с ростом взноса человека», — указывают в министерстве.

Между тем те люди, которые в настоящее время не делают накопления и уже достигли возраста 40 лет, не будут включены в обновленную систему накопления, однако в любое время могут заключить договор о накоплении добровольно на тех же условиях, как и другие жители.

Если человек такого возраста не хочет делать накопления – ему ничего не нужно делать.

При принятии решения: накапливать добровольно или нет, важно оценить, что накопление пенсии во второй ступени считается целесообразным тогда, когда оно длится не менее 25-30 лет.

Министерство напоминает, что вторая ступень пенсионного накопления в Литве была утверждена в 2004 году, однако тогда взносы переводились только из «Содры», в 2013 г. система изменилась: наряду с переводами из «Содры» появилась возможность присоединиться к накоплению самому работающему, которого государство стимулировало такой же процентной величиной из госбюджета.

При изменении правил в 2013 г. были созданы условия еще раз сделать выбор о накоплении в системе второй ступени, поэтому часть жителей тогда решила остановить накопление, а средства оставила в пенсионных фондах.

Этим людям важно знать, что если человек, прекративший платить взносы, не достиг 40-летнего возраста, он будет включен во вторую накопительную систему, как и другие молодые работающие люди, которые в настоящее время не делают накоплений.

Если человек, прекративший уплату взносов, уже достиг 40-летнего возраста, он не будет включен в накопление, но может добровольно заключить договор о накоплении.

Пенсионная система Литвы состоит из 3 ступеней.

Первую ступень составляет государственное социальное страхование, когда работающие жители Литвы платят из своей зарплаты взносы в «Содру». Право на пенсию по старости человек получает, когда накапливает нужный стаж. Минимальный стаж для получения пенсии по старости в Литве составляет 15 лет, обязательный 30,5 года, но в 2027 г. составит 35 лет. Чтобы накопить годы стажа, нужно платить взносы, по крайней мере, с 12 минимальных месячных зарплат в год.

Вторая ступень – это так называемое получастное накопление в пенсионных фондах, когда часть или весь взнос переводится из «Содры» или из госбюджета, но к накоплению может присоединиться и сам работающий. Со следующего года вторая пенсионная ступень в Литве реформируется таким образом, чтобы 3% от зарплаты вносил сам работающий, а стимулирование государства составит 1,5% от средней зарплаты по стране.

Третья ступень пенсионного накопления – это полностью частное накопление, когда взносы платит сам работающий человек, заключив договор с компанией пенсионного накопления.

Информация «ЛК», BNS