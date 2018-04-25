Пентагон назвал сроки выведения войск из Сирии

🔊 Воспроизвести

В Пентагоне заявили, что выведение американских войск из Сирии может занять от 90 до 120 дней. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства США телеканалу CBS News.

Отмечается, что военнослужащие США уже начали выход. Кроме того, на этой неделе началось выведение техники.

Вместе с тем, операции США против Исламского государства будут продолжаться в течение всего процесса выхода из Сирии, утверждает телеканал.

Ранее стало известно, что конвой США из примерно 10 единиц бронетехники вместе с небольшим количеством грузовиков покидали сирийскую базу Рмейлан. Всего в Сирии находятся 2 тысячи американских солдат.

В пятницу телеканал Al Hadath также сообщил, что примерно 150 военнослужащих США покинули свою базу в Румейлане в провинции Хасеке. По его информации, выведено также 10 единиц бронетехники. Колонна направилась в сторону границы с Ираком. Румейлан — одна из восьми военных баз, созданных США на подконтрольной сирийским курдам территории.

Напомним, 19 декабря 2018 года Трамп заявил о победе над ИГ в Сирии и объявил о выводе из страны американских военных. При этом сам Трамп отказался сообщить сроки вывода войск из Сирии, заявив, что не обещал скорого ухода.

Внезапное решение президента США Дональда Трампа о выводе войск из Сирии привело к отставке главы Пентагона Джеймса Мэттиса.

korrespondent.net