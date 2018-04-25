Пентагон ограничивает армейскую службу трансгендеров

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Министерство обороны США подготовило мемораднум, запрещающую службу в американских вооруженных силах трансгендерам, которые нуждаются в гормональной терапии или коррекционном хирургическом вмешательстве.

Как сообщает агентство Reuters, инструкция, подписанная заместителем министра обороны Дэвидом Норквистом, вступает в силу 12 апреля. Она предоставляет министрам армии, флота и ВВС право делать исключение в индивидуальном порядке.

Запрет на службу в армии США трансгендеров был снят администрацией Барака Обамы 30 июня 2016 года, но реализация этого решения была отложена до 1 января 2017 года из-за необходимости менять нормы оказания медицинской помощи военнослужащим.

Однако в августе 2017 года Дональд Трамп дал поручение министру обороны и министру внутренней безопасности, которому подчинена Береговая охрана, вернуться к практике прошлых лет, предусматривающей запрет на военную службу для лиц, сменивших или меняющих пол.

22 января 2019 года Верховный суд США отменил решение суда низшей инстанции и утвердил меморандум президента Трампа.

NEWSru.com