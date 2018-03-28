Пентагон оскорбился заявлениями Минобороны РФ о разработке “Новичка” американцами

В Пентагоне отвергли обвинения Москвы, согласно которым американские химики в 1990-х годах занимались разработкой нервно-паралитического вещества “Новичок”, якобы использовавшегося для отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в английском Солсбери. С такими обвинениями в адрес Соединенных Штатов на минувшей неделе выступил руководитель химико-аналитической лаборатории Минобороны РФ Игорь Рыбальченко.

“Это абсурдное заявление. Какие-либо предположения о том, что Министерство обороны США причастно к разработке этого химического вещества, абсолютно ложные и оскорбительные”, – заявил официальный представитель Пентагона подполковник Мишель Балданза в ответ на просьбу прокомментировать высказывания Рыбальченко (цитата по ТАСС).

Рыбальченко пригласили в программу “Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым” на телеканал “Россия 1”. Там начальник лаборатории заявил: “Дело в том, что еще в 1998 году, просматривая очередную версию спектральной библиотеки, которая выпускается национальным бюро стандартов Соединенных Штатов, мы обнаружили там вещество, которое нас заинтересовало, поскольку это было фосфорорганическое вещество. И мы понимали, что оно должно обладать сильным смертельным действием. Сейчас выясняется, что, судя по названию этого вещества, это был как раз тот самый “Новичок”, А234″.

По его словам, это вещество было внесено в американскую базу данных сотрудником центра химических исследований и разработок армии США. Он также подчеркнул: “В следующих версиях базы данных, они обычно только расширяются, все время пополняются, все больше и больше веществ – мы этой записи не обнаружили. Куда оно делось, я не могу объяснить”.

“Химическое название этого вещества – я утверждаю, что оно точно соответствует той формуле, которая была опубликована Мирзаяновым (Вил Мирзаянов – советский химик, уехавший в США, автор книги о газе “Новичок”) под шифром А234 и которая была названа Борисом Джонсоном (глава МИД Британии) как вещество, имеющееся в лаборатории в Портон-Дауне”, – добавил представитель Минобороны.

4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом “Новичок”, якобы разработанным в СССР.

Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Россию. После этого Британия выслала 23 российских дипломата. В понедельник, 26 марта, примеру Лондона последовали страны Евросоюза, а также Соединенные Штаты.

NEWSru.com

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