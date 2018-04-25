Пентагон выделил миллиард долларов на строительство стены на границе с Мексикой

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Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан дал разрешение на использование одного миллиарда долларов для возведения участка стены протяженностью в 91 км на южной границе США. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Сегодня исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шанахан дал разрешение командующему инженерными войсками армии США начать планирование и выполнение программы стоимостью 1 млрд долларов для поддержки министерства внутренней безопасности и таможенной и пограничной служб», — говорится в документе. Деньги будут использованы для возведения участка заграждения на границе протяженностью 57 миль (около 91 км) в районе городов Юма (штат Аризона) и Эль-Пасо (штат Техас).

Пентагон сослался на федеральный закон, который дает минобороны полномочия на строительство дорог и ограждений и установку освещения для блокирования коридоров контрабанды наркотиков через международные границы США.

Сенаторы-демократы выступили против выделения средств, отметив, что Пентагон не запрашивал разрешение у соответствующих комитетов до того, как уведомил конгресс о переводе средств, передает CNN.

Дональд Трамп просил выделить 5,7 миллиарда долларов в 2019-м финансовом году на возведение стены на границе с Мексикой, через которую шли в США караваны мигрантов, но конгресс утвердил только 1,3 миллиарда. В ответ американский лидер приостанавливал работу правительства на 35 дней — с 22 декабря до 25 января, это стало самым длительным шатдауном в истории США.

Далее Трамп ввел чрезвычайное положение на южной границе, что дало ему право перенаправить на строительство стены 6,5 миллиарда долларов без согласования в дополнение к уже выделенным средствам. Американские сенаторы проголосовали за отмену данного указа, после чего Трамп впервые на посту президента воспользовался правом вето. 26 марта палата представителей попытается преодолеть вето, для этого потребуется не менее двух третей голосов.

По мнению Трампа, стена протяженностью 1162 километра и стоимостью в 18 миллиардов долларов нужна для борьбы с нелегальной миграцией и наркотрафиком. Возведение стены было одним из его предвыборных обещаний. Пока построено 179 километров стены. В 2017 году конгресс выделил на нее 341 миллион долларов, в 2018 году — 1,375 миллиарда.

Кроме того, сообщалось, что Трамп намерен попросить конгресс выделить еще 8,6 миллиарда долларов в 2020-м финансовом году. Эта сумма почти в шесть раз превышает средства, которые конгресс соглашался выделять на проект стены ежегодно.

Между тем караван мигрантов численностью около полутора тысяч человек отправился в воскресенье из города Тапачула в штате Чьяпас на юге Мексики к границе США на севере страны. В его состав вошли граждане Гондураса, Сальвадора, Никарагуа, Гватемалы, а также Кубы, сообщила на своем сайте газета El Nacional.

Издание отмечает, что группа мигрантов впервые организовалась в караван на территории Мексики. Иностранцы находились в Чьяпасе с начала 2019 года.

NEWSru.com