Пентагон запретил американским военным использовать приложения с геолокацией

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Утечки данных об американских военнослужащих, источником которых стали приложения с поддержкой геолокации, заставили Пентагон ввести серьезные ограничения на использование военными и персоналом Минобороны США возможностей геолокации на личных и служебных электронных устройствах. Соответствующий приказ был опубликован на сайте Пентагона.

Согласно документу, использование функций, связанных с геолокацией, чревато риском раскрытия различных данных об американских военных, включая личную информацию, а также сведения об их численности и распорядке. Все это может привести к непредвиденным последствиям и создает серьезные угрозы.

В связи с этим приказ предписывает немедленный запрет для военнослужащих на использование приложений и сервисов с возможностью геолокации на своих устройствах. Этот запрет касается подразделений, находящихся в зонах проведения операций. При необходимости командование подразделения может разрешить использование геолокации на служебных устройствах, если это необходимо для проведения операции, однако при этом необходимо учитывать потенциальные риски. Возможность использования приложений с геолокацией на личных устройствах допускается только после проведения специальной проверки безопасности.

Что же касается ограничений для американских военных, находящихся за пределами зон проведения операций, то командование подразделений должно оценить потенциальные риски для военнослужащих и самостоятельно ввести необходимые правила использования устройств и приложений с геолокацией.

Напомним, в конце января в Сети обнаружилась интерактивная карта, отображающая маршруты пользователей фитнес-приложения Strava, включая маршруты военнослужащих США и других стран. Вскоре после этого стало известно , что российским военным могут запретить пользоваться смартфонами с камерой и GPS.

NEWSru.com