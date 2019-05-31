Пентагон запретил пользоваться услугами РФ при космических пусках с 2023 года

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Министерство обороны США включило Россию в список стран, услугами которых запрещено пользоваться с 31 декабря 2022 года при проведении космических пусков. Соответствующее уведомление было размещено в четверг занимающимся вопросами закупок управлением Пентагона на сайте сборника официальных документов американского правительства — Федерального реестра, передает ТАСС.

В нем говорится, что Россия вносится в перечень государств, в который также входят Китай, КНДР, Иран, Судан и Сирия. Услугами этих стран с 31 декабря 2022 года будет запрещено пользоваться при проведении запусков коммерческих спутников в целях снижения рисков в области кибербезопасности.

В феврале Агентство военной разведки США назвало Россию в числе главных угроз интересам страны в космосе наряду с Китаем. В ведомстве также рассказали о наличии у РФ спутников, способных атаковать другие космические аппараты.

«Россия продолжает исследовать и разрабатывать сложные орбитальные системы, которые могут иметь двойное назначение. Например, опознавательные и обслуживающие спутники могут близко приближаться к другим аппаратам для обследования и починки дефектов, вызывающих их неправильную работу. Однако та же самая технология может использоваться для приближения к спутнику другой страны и нападения на него, грозящее временными или постоянными повреждениями», — утверждали авторы доклада.

По данным американской разведки, в 2017 году Россия развернула спутники, которые являются «опознавательными спутниками, способными диагностировать техническое состояние российского спутника с ближайшего возможного расстояния». При этом поведение этого спутника не соответствует орбитальным опознавательным целям», — заявляли в военном ведомстве США.

Эксперты отмечали, что космическая сфера очень важна для военных доктрин РФ и Китая. Обе страны развили «энергичные и располагающие большим потенциалом» космические подразделения, включая космическую разведку. Кроме того, обе страны имеют потенциал для поиска спутников вероятного противника в космосе. При этом Москва развивает различные типы военных технологий, позволяющих вести боевые действия в космическом пространстве.

В числе подобных технологий называлось лазерное оружие и средства радиоэлектронного подавления. «Россия, вероятно, разрабатывает лазерное оружие для уничтожения и повреждения спутников и их датчиков», — уверены американские военные.

Помимо России и Китая, риски для безопасности США в космосе представляют Иран и Северная Корея, отмечали военные эксперты. Китай же, указывают авторы доклада, вышел на второе место по числу орбитальных спутников после США и продолжает вкладывать в развитие своей космической программы значительные средства.

«Китай, вероятно, будет выставлять наземное лазерное оружие, которое может противостоять низкоорбитальным космическим датчикам к 2020 году, а к середине-концу 2020-х годов он может выставить более мощные системы, которые распространяют угрозу на структуры неоптических спутников», — говорилось в докладе.

Россия же, вероятно, разрабатывает «наземную мобильную ракетную систему, способную уничтожать космические цели» на низкой околоземной орбите в дополнение к баллистическим ракетам. «Эта оружейная система, вероятно, начнет функционировать в течение ближайших нескольких лет», — считают в военной разведке США.

Примечательно, что источниками для доклада послужили статья в научно-популярном журнале Popular Mechanics за август 2018 года, а также материалы «Московского Комсомольца», «Эха Москвы», «Интерфакса» и портала «Военное обозрение».

NEWSru.com