Перечень запрещенной информации — без изменений

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Литовская комиссия по радио и телевидению (ЛКРТВ) отказалась от своего предложения расширить перечень запрещенной в СМИ информации, и он останется без изменений. Такое решение было принято на проведенных парламентским Комитетом по культуре (КК) слушаниях поправок к Закону об информировании общества.

«Мы не меняем статью с перечнем угроз», – сказал журналистам председатель КК, «аграрий» Рамунас Карбаускис после короткого заседания.

В соответствии с действующим сейчас регламентированием, запрещены призывы к насильственному нарушению суверенитета Литвы – к изменению ее конституционного устройства, покушения на ее независимость или нарушение ее территориальной целостности, подстрекательство к террористическим преступлениям, распространение военной пропаганды, разжигание розни, пропаганда порнографии, наркотиков, распространение дезинформации и клеветнической информации, оскорбительной для человека и унижающей его честь и достоинство.

ЛКРТВ предлагала дополнить перечень запретом на размещение в СМИ информации, посредством которой «может быть искажена историческая память Литовской Республики, стимулироваться недоверие и недовольство состоянием страны и ее институтов, демократическим строем, обороной, которая может иметь целью углубление национального и культурного размежевания, ослаблению национальной самобытности и гражданственности, ослаблению решимости граждан защищать свое государство.

Председатель Союза журналистов Литвы Дайнюс Радзявичюс считает, что если бы эти положения были приняты, то возникла бы угроза свободному выражению мыслей жителями Литвы.

«Здесь вопрос: смогут ли наши люди свободно выбирать, как они оценивают органы власти и государственные институты и даже само государство, говорить то, что не нравится?», – сказал он.

По словам Д. Радзявичюса, нынешних ограничений на распространение определенной информации вполне достаточно.

Как пояснил председатель ЛКРТВ Мантас Мартишюс, предложение расширить перечень запрещенной информации решено отозвать, чтобы снять возникшую в обществе напряженность. Он обратил внимание на то, что главная цель поправок – ввести механизм быстрого реагирования на случай возникновения угрозы национальной безопасности – остается.

Предлагалось также дополнить Закон об информировании общества положением о том, что комиссия может останавливать показ телепрограмм без решения суда на срок до 72 часов, если имеет место стремление оказывать направленное против интересов национальной безопасности Литвы влияние на демократию, выборные процессы, партийную систему страны. Если такой транслятор зарегистрирован в Евросоюзе, то об этом будет информирована Еврокомиссия. Она в свою очередь будет давать оценку, обоснованно ли решение ЛКРТВ.

Подготовлено литовскими СМИ