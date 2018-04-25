Перечень запрещенной информации останется без изменений

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Поскольку Литовская комиссия по радио и телевидению (ЛКРТВ) отказалась от своего предложения расширить перечень запрещенной в СМИ информации, он останется без изменений.

Такое решение было принято во вторник на проведенных парламентским Комитетом по культуре (КК) слушаниях поправок к Закону об информировании общества.

«Мы не меняем эту статью, в которой был перечень, какие угрозы», — после занявшего десять минут заседания сказал журналистам председатель КК, «аграрий» Рамунас Карбаускис.

В соответствии с действующим сейчас регламентированием, запрещены призывы к насильственному нарушению суверенитета Литвы — к изменению ее конституционного устройства, покушения на ее независимость или нарушение ее территориальной целостности, подстрекательство к террористическим преступлениям, распространение военной пропаганды, разжигание розни, пропаганда порнографии, наркотиков, распространение дезинформации и клеветнической информации, оскорбительной для человека информации, информации, унижающей его честь и достоинство.

ЛКРТВ предлагала дополнить перечень запретом на размещение в СМИ информации, посредством которой, в частности, «может быть, например, искажена историческая память Литовской Республики, стимулироваться недоверие и недовольство состоянием Литвы и ее институтов, демократическим строем, обороной страны, которая может иметь целью стремление к углублению национального и культурного размежевания, ослаблению национальной самобытности и гражданственности, ослаблению решимости граждан защищать свое государство или иные пути оказания направленного против интересов национальной безопасности Литовской Республики влияния на демократию, выборные процессы, партийную систему страны».

Председатель Литовского союза журналистов Дайнюс Радзявичюс сказал, что если бы эти положения были приняты, то возникла бы угроза свободному выражению мыслей жителями Литвы.

«Здесь вопрос, могут ли наши люди свободно выбирать, как они оценивают органы власти и государственные институты и даже само государство, говорить, что им нравится, что не нравится», — сказал он во вторник.

По мнению главы Литовского союза журналистов, нынешних ограничений на распространение определенной информации вполне достаточно.

Р. Карбаускис во вторник подчеркнул, что зарегистрировавший подготовленный ЛКРТВ проект поправок к закону КК не имел злых намерений ввести какие-либо дополнительные ограничения для СМИ.

Председатель ЛКРТВ Мантас Мартишюс сказал, что предложение расширить перечень запрещенной информации решено отозвать, чтобы снять возникшую в обществе напряженность.

Он обратил внимание на то, главная цель поправок — ввести механизм быстрого реагирования на случай возникновения угрозы национальной безопасности — остается.

Предлагается также дополнить Закон об информировании общества положением о том, что комиссия может останавливать показ телепрограмм без решения суда на срок до 72 часов, если имеет место стремление оказывать направленное против интересов национальной безопасности Литвы влияние на демократию, выборные процессы, партийную систему страны.

Если такой транслятор зарегистрирован в Евросоюзе, то об этом будет информироваться Еврокомиссия. Она, в свою очередь, будет давать оценку, обоснованно ли решение ЛКРТВ.

BNS